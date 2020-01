Ab 7. Dezember werden im Osthavelland die Weihnachtsbäume entsorgt

Havelland

Für viele endet die Weihnachtszeit am 26. Dezember um 23.59 Uhr. Für andere ist am 6. Januar zum Tag der drei heiligen Könige Schluss mit der besinnlichen Zeit und einige Katholiken beenden den Weihnachtszyklus am 2. Februar zu Maria Lichtmess.

So lange kann kaum ein natürlicher Weihnachtsbaum seine Nadeln halten – er muss weg, bevor sein spitzes Laub sich durch die Socken der Hausbewohner bohrt. Die Abfuhrtermine für diese Tannen und Fichten sind je nach Gemeinde und Amt im ganzen Havelland unterschiedlich.

Den Beginn macht Falkensee. Am 7. Januar holt die HAW in Falkensee alle Weihnachtsbäume von Haushalten ab, die in den Straßen südlich der Bahnlinie, in den Ortsteilen Finkenkrug, Falkenhorst und Finkenherd liegen. Am 8. Januar folgen alle Straßen nördlich der Bahnlinie mit Falkenhain, Seegefeld und Waldheim.

Dyrotz-Luch hat ebenfalls am 7. Januar den Abfuhrtag für Weihnachtsbäume.

Am Donnerstag, 9. Januar, werden die ausgedienten Bäume abgeholt in den Nauener Ortsteilen Börnecke, Ebereschenhof, Tietzow und Kienberg. Sowie in den Schönwalder Ortsteilen Schönwalde-Dorf, Schönwalde-Siedlung, Grünefeld, Paaren im Glien, Pausin, Perwenitz, und Wansdorf.

In Brieselang und Zeestow ist die Abholung am Freitag, 10. Januar. Und in Dallgow-Döberitz und Seeburg ist es am Montag, 13. Januar, soweit.

Alle Weihnachtsbäume müssen abgeschmückt und von allen Lamettastreifen befreit sein. Nur dann kann die HAW sie problemlos zur Kompostierung geben.

Der Dienstag, 14. Januar, ist für das gesamte Amt Ketzin Abfuhrtag. In der Gemeinde Wustermark sollten Anwohner folgender Ortsteile dann ihr Nadelgehölz an den Straßenrand legen: Wustermark, Elstal, Priort, Wernitz, Buchow-Karpzow, Hoppenrade und Dyrotz mit Ausbau. In der Gemeinde Nauen betrifft es die Ortsteile Markee, Wachow, Niebede und Gohlitz.

Am 15. Januar geht die Abfuhr in den Nauener Ortsteilen Nauen Waldsiedlung, Utershorst, Groß Behnitz, Klein Behnitz, Quermaten, Neukammer, Schwanenbeck und im ganzen Stadtgebiet weiter. Auch der Brieselanger Ortsteil Bredow kann sich an diesem Tag vom Saisonaltholz befreien.

In der Stadt Rathenow sind am Donnerstag, 16. Januar, die HAW-Mitarbeiter unterwegs, um in Rathenow Nord ab Genthiner Straße über Steinstraße, Berliner Straße, Bammer Landstraße bis zur Stadtgrenze die Weihnachtsbäume einzusammeln. Am Freitag, 17. Januar, machen sie das in Rathenow Süd ab Genthiner Straße über bis zur Stadtgrenze.

In ganz Premnitz mit den dazu gehörigen Ortschaften ist am Montag, 20. Januar, Baumentsorgung. Es folgen am 21. Januar die Rathenower Orte Böhne, Göttlin, Grütz und Steckelsdorf. Der 21. Januar ist auch der Abholtag für Tannenbäume im ganzen Milower Land.

Die letzten Abfuhrtage für Weihnachtsbäume sind im Havelland Mittwoch, 22. Januar, und Donnerstag, 23. Januar. Am 22. Januar sind das gesamte Amt Friesack, alle Gollenberger Ortsteile und ganz Großderschau dran. Gleiches gilt für Kleßen-Görne, Kotzen mit Rhinsmühlen, Kriele und Landin und Rhinow mit Kiez sowie Stechow-Ferchesar. Ebefalls am 22. Januar ist die Tannebaumabholung in Seeblick mit Elslaake, Hohenhausen, Wassersuppe und Witze und Semlin.

Bewohner der Ortschaften von Nennhausen, Paulinenaue, Pessin, Wiesenaue, Retzow, Mühlenberge stellen am Donnerstag, 23. Januar, ihr Weihnachtsbäume raus. Auch alle aus den Ribbeck, Berge, Bergerdamm, Hertefeld und Lietzow können dann Abschied von ihren Festtagsbäumen nehmen.

An allen Abholtagen sind die Bäume bis spätestens 6 Uhr morgens an den Straßenrand zu legen. Weihnachtskugeln und anderer Baumschmuck gehören in den Hausmüll und dürfen nicht am Baum bleiben.

Von Vivien Tharun