Als die Treuhand die Agro GmbH Markee ausbootete

Falkensee/Markee

„Nur wenn Sie ein Unternehmertyp sind, dynamisch und selbstsicher sind und sich angesprochen fühlen, schreiben Sie uns.“ Das schrieb vor 30 Jahren eine Nürnberger Firma, die sich in Anzeigen als „Joint-Venture-Unternehmer“ anbot und auch unter den Lesern der Märkischen Allgemeinen Zeitung Partner suchte. Dabei versprach sie: „Wir machen Sie in kurzer Zeit zum erfolgreichen Unternehmer“ und „Sie erhalten unser komplettes Know-how sowie alles, was Sie für den Erfolg benötigen“. Diese und ähnliche Offerten trafen in Ostdeutschland auf ein wirtschaftlich unruhiges Gebiet. Ein sozialistisches Wirtschaftssystem wurde zu einem kapitalistischen umgemodelt, dafür gab es kein historisches Vorbild.

Konservenfabrik an westdeutschen Bauunternehmer verkauft

„Treuhand bremst agro-Absatz“ schrieb die MAZ auf der Lokalseite vom 3. Mai. Gemeint war die Agro GmbH Markee, dort standen 15 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Noch einmal so viele Arbeitsplätze waren es bei der Rohkonservenfabrik Mühlenbeck. Die Markeer wollten die Mühlenbecker Fabrik, mit der sie seit Jahren zusammen arbeiteten und vor allem Gurken und Kohl lieferten, kaufen. Aber die Treuhand sah da anders. Zwar hatte man den Markeern noch am 8. April signalisiert, es gäbe keinen anderen Bewerber, aber dann plötzlich doch zugunsten eines westdeutschen Bauunternehmers entschieden. Ulf Mittelstädt, Leiter der Gemüseproduktion der Agro GmbH, erhielt keinen Termin mehr zum Vorsprechen bei der Treuhand, eine Sekretärin bügelte ihn ab. Ein Jahr später schmiss Mittelstädt hin und gründete die Galabau Markee für Gartenpflege, Gestaltung und Service.

Gemüsebauer aus Markee ging neue Wege

Wie die Gemüseanbauer aus Markee, haben vor 30 Jahren auch andere Betriebe versucht, sich in der Marktwirtschaft zurecht zu finden - so die Falken-Gold- und Silberschmuck GmbH Falkensee. Ein Foto in der Ausgabe vom 3. Mai zeigte einen Verkaufsstand, den die Firma vor ihrem Betriebsgelände aufgebaut hat. Die Firma musste um den Absatz auf dem freien Markt bangen, hieß es damals. Zu Recht, denn der Verkaufswagen hatte den Betrieb nicht gerettet. Seit 1960 war in Falkensee Schmuck hergestellt worden, da hatte der VEB Gablona diesen Zweigbetrieb eingerichtet.

Die Falken-Gold- und Silberschmuck GmbH war aus dem volkseigenen Betrieb durch Spaltung und Umwandlung gemäß der Umwandlungsverordnung vom 1. März 1990 entstanden. Aber sie konnte nicht in der Marktwirtschaft Fuß fassen, eine Reihe Liquidatoren wechselten sich ab, bis das Handelsregister am 19. Juli 2004 endgültig bekannt gab: „Die Liquidation ist beendet. Die Firma ist erloschen.“

Hohe Arbeitslosigkeit

Wirtschaftlich waren das angespannte Zeiten: Am 8. Mai berichtete die MAZ „Entlassungen erheblich“. Die Arbeitslosen kamen vor allem aus den Bereichen Landwirtschaft und Handel. Im Kreis Nauen wurden 15 Prozent Arbeitslosigkeit vermeldet. Der Wert wäre doppelt so hoch, hätten nicht ABM und Kurzarbeit die Zahlen abgefedert. Im April 2021 wird für den Alt-Kreis Nauen eine Arbeitslosigkeit von 4,4 Prozent angegeben.

Von Marlies Schnaibel