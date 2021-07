Altglascontainer in Nauen werden zum Dauerproblem

Nauen

Über den Zustand auf dem Altglascontainerplatz am Rathausplatz/Ketziner Straße ärgerte sich vor Kurzem wieder der Nauener Einwohner Wolfgang Wiech. „Die Altglascontainer in Nauen scheinen sich zum Dauerproblem zu entwickeln. Heute am späten Nachmittag war der Containerplatz am Rathausplatz/Ketziner Straße vollkommen vermüllt, voller Leergut und Müll“, sagte er. Die Container seien übervoll gewesen. Er vermutet, dass sie von der HAW bewirtschaftet werden. „Kriegen die das Problem nicht in den Griff? Muss das so aussehen in Nauens Innenstadt? Stellt denn niemand fest, dass da was klemmt in Rathausnähe?“, fragt er.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Natürlich darf da keiner an den Containern was abstellen, wenn sie voll sind. Aber der Betreiber hat wohl auch Pflichten, die Container regelmäßig zu prüfen“, so Wolfgang Wiech. „Ich denke, Stadt und Kreis sind gemeinsam in der Pflicht. Unsere Städte werden gegenwärtig nicht nur demoliert, sondern auch amtlicherseits verwahrlost. Überall Dreckecken und ungepflegte Straßen. Wo bleibt das Ordnungsamt?“, fragt er.

Zusätzliche Reinigung soll erfolgen

Die MAZ fragte beim Landkreis Havelland nach, wie es sich mit der Zuständigkeit in Sachen Containerplätze verhält. Dort heißt es: „Die Leerung der Container erfolgt normalerweise in einem festen Rhythmus von der HAW, im Auftrag der Dualen Systeme. Bei Bedarf finden aber auch Leerungen außer der Reihe statt.“ In der Regel werde die HAW dabei vom örtlichen Ordnungsamt informiert. Im genannten Fall hat die HAW auf Bitten des Landkreises eine außerplanmäßige Leerung zugesagt, einschließlich der Mitnahme der nebenstehenden leeren Flaschen.

Wie weiterhin mitgeteilt wird, erfolge die Reinigung der Stellplätze von der Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbH (Abh), für gewöhnlich ebenfalls in einem festen Turnus. Auch dabei seien außerplanmäßige Reinigungen nach entsprechenden Hinweisen möglich. Dies mache im vorliegenden Fall jedoch erst Sinn, wenn die Leerung erfolgt ist. „Die Abh ist informiert und wird den Standplatz nach der Leerung kontrollieren und gegebenenfalls nachreinigen“, teilt Kreissprecher Norman Giese mit.

Von Andreas Kaatz