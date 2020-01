Anke Usitzki leitet jetzt die ASB-Häuser in Nauen

Nauen

„Jeden Tag überfällt mich etwas, was ich noch nicht kenne. Aber ich mag Veränderungen“, sagt Anke Usitzki. Die 52-Jährige koordiniert als Einrichtungsleiterin die Service- und Pflege-Häuser des Arbeiter-Samariter-Bundes in Nauen. „Das ist Stress, aber der Job macht mir Spaß“, erklärt sie lächelnd.

Im Sommer hat Usitzki, die bis dahin Pflegedienstleiterin im ASB-Haus Dammstraße war, die Gesamtleitung von Monika Marquardt praktisch übernommen. Die Brieselangerin war nach gut 30 Jahren bei ASB in den Vorruhestand verabschiedet worden. Offiziell schied sie nun zum Jahresende aus.

Von der Vorgängerin viel gelernt

„Von Monika habe ich alles gelernt, was mit der Leitungsarbeit zusammenhängt“, sagt Anke Usitzki. Schon das letzte halbe Jahr vor der Übernahme habe sie Monika Marquardt bei vielen Terminen begleitet, sei es zu den Verhandlungen mit den Pflegekassen über Versorgungsverträge für die einzelnen Häuser, seien es die Absprachen mit der ASB-Geschäftsführung in Falkensee, oder Personalgespräche gewesen. „Ich habe ihr sehr viel zu verdanken. Sie hatte mich auch für ihre Nachfolge empfohlen“, so Usitzki. Noch heute würden sie in engem Kontakt stehen, oft telefonieren, wenn es Fragen gibt.

Verantwortung für 120 Beschäftigte

Die Gesamtverantwortung für etwa 120 Beschäftigte und ganz viele alte und pflegebedürftige Menschen zu haben, daran musste sich die neue Chefin erst gewöhnen. Der ASB betreibt in Nauen das Haus Jüdenstraße mit stationären und Tagespflegeplätzen sowie Service-Wohnen, das Haus Dammstraße mit stationären Plätzen und Service-Wohnen sowie die Hauskrankenpflege.

Als Leiterin muss sich Usitzki wohl oder übel auch mit Zahlen und Bilanzen beschäftigen: „Das ist eigentlich gar nicht meins, aber es muss eben sein. Ich gehe gern von Haus zu Haus, um die Sorgen und Nöte der Beschäftigten und der Bewohner aufzuschnappen. Manchmal lassen sich Probleme auf kurzem Weg lösen, manchmal haben auch unsere Pflegekräfte Ideen, die ich sonst nie erfahren würde.“

Zu wenig Männer in Pflegeberufen

Die gelernte Krankenschwester kam 2006 zum ASB, absolvierte die Ausbildung zur Pflegedienstleiterin und hatte dann die Chance, das Haus Dammstraße – das 2005 komplett umgebaut wurde, neu mit aufzubauen. „Ich bin praktisch seit der erste Stunde hier, wie auch etwa 80 Prozent des Personals. Das hilft, weil wir uns sehr gut kennen.“

Was Usitzki bedauert ist die Tatsache, dass nur zwei Männer beim ASB in der Dammstraße in Nauen dabei sind (in der Jüdenstraße sind es vier). „Und einer ist der Hausmeister“, sagt sie. Der Bereich des Pflegepersonals sei immer noch eine Domäne für Frauen. So wie auch bei den Bewohnern der Pflegeeinrichtungen ein Übergewicht des weiblichen Geschlechts herrscht.

Umbauarbeiten im Haus Dammstraße

Derzeit laufen im Haus Dammstraße schon wieder Umbauarbeiten. Die meisten der Doppelzimmer im Pflegebereich werden zu Einzelzimmern umgestaltet, „um den neuen Anforderungen des Gesetzgebers zu entsprechen“, erklärt Usitzki. Dadurch reduziert sich die Zahl der Plätze, so dass die ohnehin lange Warteliste noch länger wird.

Abschalten von dem Trubel kann die 52-Jährige am besten zu Hause bei der Familie in Berge. Zumal ihr Enkel Jordi, noch nicht mal zwei Jahre alt, fast nebenan wohnt. „Wenn ich die Welt aus Kinderaugen sehen will, dann hole ich mir Jordi rüber. Dann bin ich tiefenentspannt“, sagt Usitzeki.

Von Jens Wegener