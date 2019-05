Nauen

Die besten Scooter-, Skate- und BMX-Fahrer zeigten am Samstag im Skate- und BMX-Park Nauen ihre Tricks. Atemberaubende Absprünge und Flüge mit ihren BMX-Rädern und Scootern von den Betonrampen mit einer Absprunghöhe von etwa 1,70 Metern begeisterte die zahlreichen Zuschauer.

Für die Musik sorgten an diesem Tag Nauens Rapper Beluxe, Dj El-Hombre sowie Moderator Christian Heise vom „Never Enough Skateshop“ in Brandenburg/Havel. Am Rande des Wettbewerbs entstand an einer Graffiti-Wand ein „Wir sind Nauen“-Schriftzug. Der Allwetter-Container fand sein neues Zuhause. Er wurde vom Lions Club Nauen organisiert und finanziert. Auch wieder dabei waren ein Skate-sowie ein BMX-Workshop. Für alle, die tiefer in die Materien eintauchen wollten.

„Eine Topleistung haben die Fahrer an den Tag gelegt. Die Teilnehmer haben das heute tatsächlich durchgezogen – obwohl es teilweise tiefgefrorene Finger gab“, sagte Nauens Jugendkoordinatorin Anne Gillwald-Leppin nach der Siegerehrung.

In diesem Jahr wurde Nauen auf Roll’n von den Johannitern organisiert und finanziert. Johanniter-Jugendclubleiterin Lisa Gentz lobte das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer. „Wir hatten ganz viel Eigenarbeit, was sehr schön war, aber wir hatten einfach zu wenig Besucher“, resümierte sie. Ob es am Wetter oder am Baumblütenfest gelegen habe, könne sie nicht abschätzen. „Fest steht, dass es nächstes Jahr auch wieder so ein tolles Essen geben wird. Die Leute vom Katastrophenschutz haben ebenfalls angekündigt, dass sie wieder dabei sein werden. Und darüber freue ich mich unheimlich“, sagte sie voller Optimismus.

Im nächsten Jahr wird es Nauen auf Roll’n wieder in Verbindung mit der Kreisolympiade in den Disziplinen Skater, BMX und Scooter geben. Der Kreissportbund hatte in diesem Jahr die Hüpfburg gestellt - von Insidern übrigens liebevoll Kreisleuchtturm genannt.

Von MAZ