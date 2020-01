Der Opfer des Konzentrationslagers gedacht

Börnicke

Nicht nur in Auschwitz oder Sachsenhausen wurde am Internationalen Gedenktag der Opfer des Holocausts gedacht, sondern auch im Nauener Ortsteil Börnicke. Etwa 15 Personen kamen am Montag zusammen, um daran zu erinnern, dass in dem 1933 errichteten KZ mindestens zehn Menschen ums Leben kamen und weitere später an den Folgen der erlittenen Strapazen und Misshandlungenstarben.

„Vor nun 87 Jahren wurde das dunkelste Kapitel der Geschichte Börnickes geschrieben“, sagte Robert Pritzkow vom Börnicker Ortsbeirat. Er selber lebt zwar schon lange in Börnicke und wusste auch, dass es dort früher ein KZ gab. Doch Genaueres war ihm nicht bekannt. Als er von Zugezogenen darauf angesprochen wurde, stellte er Nachforschungen an, um sein Halbwissen über dieses Kapitel Börnicker Geschichte zu erweitern, wie er sagte.

In Museen recherchiert

So verbrachte Pritzkow viel Zeit im Archiv des KZ Sachsenhausen, im Museum in Falkensee und im Brandenburgischen Landeshauptarchiv in Potsdam. „Die SA-Standarte 224 mit Sitz in Nauen errichtete an diesem Standort – damals eine leerstehende Zementfabrik des Kreises Osthavelland – ein eigenständiges Konzentrationslager“, so Pritzkow.

Konzentrationslager Börnicke Das Konzentrationslager in Börnicke wurde am 17. Mai 1933 eröffnet und am 26. Juli des gleichen jahres –auf Anweisung des Potsdamer Regierungspräsidenten –geschlossen. 79 Häftlinge wurden anschließend nach Oranienburg gebracht. Das Lager bestand aus einem Hauptgebäude, einer Häftlingsbaracke und einer weiteren flachen Baracke für die SA. Die Häftlinge schliefen auf Stroh, die Verpflegung war schlecht. Ab 1951 diente eine Ziegelmauer als Denkmal, die 1975 durch den heutigen Obelisken ersetzt wurde. Terror gegen Andersdenkende gab es auch nach Schließung des KZ. So wurde im August 1933 der Nauener Karl Thon ermordet, nach dem in Nauen eine Straße und ein Platz benannt sind.

Es sei von der SA genutzt worden, um politische Gegner zu unterdrücken. Dazu habe es schon vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten entsprechende Listen mit Namen von SPD- und KPD-Funktionären gegeben, um diese dann schneller in die Lager bringen zu können. Am 17. Mai 1933 wurde das Börnicker KZ mit 15 Häftlingen aus Nauen eröffnet, doch bereits am 26. Juli erfolgte die Schließung. In diesem Zeitraum saßen dort etwa 500 Regimegegner ein.

Obelisk erinnert an die Opfer

„Gerade heute wird ein solcher Gedenktag immer wichtiger, da das Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus bald ohne Zeitzeugen auskommen muss“, sagte Bürgermeister Manuel Meger ( SPD) in seiner Rede. Er erinnerte daran, dass Börnicke eines von mindestens sieben bekannten frühen Konzentrationslagern in Brandenburg war. „Heute erinnert am Ortsausgang in Richtung Tietzow dieser Obelisk an die Opfer.“

Der Landtagsabgeordnete Johannes Funke ( SPD) sagte: „Uns mit der Geschichte dieser Orte zu beschäftigen, sind wir auch den Opfern schuldig, die hier leiden mussten.“ Hinter den nackten Zahlen die individuellen Menschenleben und die Einzelschicksale sichtbar werden zu lassen, sei eine der wichtigsten Aufgaben der Gedenkstättenarbeit. „Denn nur dann wird uns klar, dass die Opfer des Terrors Menschen waren wie du und ich.“

Ton verschärft sich

Zu den Personen, die in Börnicke inhaftiert waren, habe auch Oskar Sander gehört, ein Gewerkschafter, der in Falkensee für die KPD in die Gemeindevertretung gewählt wurde. „Er starb später, nach seiner Freilassung, an den Folgen seiner Misshandlung im KZ“, sagte Funke.

Er erinnert daran, dass Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Ausgrenzung heute wieder zu vernehmen sind – mit steigender Tendenz. Angesichts dessen, dass sich der gesellschaftliche und politische Ton verschärft, mahnte er: „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle Menschen sind, deren Würde zu achten und zu schützen ist.“

Gefährliche Entwicklung

Auch die stellvertretende Landrätin Elke Nermerich ( SPD) wies darauf hin, dass zunehmend Personen ihr Unwesen treiben, die die schrecklichen Taten von damals leugnen oder gar verteidigen. Dagegen müsse man etwas tun. Zudem halte Fremdenfeindlichkeit vermehrt Einzug in die Gesellschaft. „Mit einer Verrohung der Sprache fängt es an. Und was damit anfängt, hört bei Gewalt gegen Andersdenkende nicht auf“, warnte sie vor einer gefährlichen Entwicklung.

Der Obelisk an der Gedenkstätte in Börnicke befindet sich in keinem guten Zustand. Pritzkow dankte deshalb dem Stadtoberhaupt dafür, dass die Kommune dem Ortsbeirat zugesagt hat, dass noch 2020 eine erste Sanierung des Denkmals erfolgen soll.

Wunsch nach Info-Tafeln

Meger wiederum hofft, dass sich daran auch der Landkreis beteiligen werde. Ebenso wie der Ortsbeirat spricht er sich zudem für eine Info-Tafel an der Stelle aus, „damit die nächste Generation weiß, was hier passiert ist“.

Von Andreas Kaatz