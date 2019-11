Havelland

Hunderte Traktoren machten sich heute am frühen Morgen von Friesack, Nauen und Priort aus auf zur Großdemonstration nach Berlin. Etwa 300 Landwirte aus dem Landkreis Havelland haben sich dem Protestzug angeschlossen. Gegen 7.30 Uhr passierten die landwirtschaftlichen Fahrzeuge die B 5 in Höhe Havelpark Dallgow. Es kam kurz zum Stillstand, bevor sie gegen 8 Uhr die Stadtgrenze zu Berlin auf der Heerstraße passieren konnten. Die Landwirte wollen verhindern, dass das vom Bund erarbeitete Agrarpaket so verabschiedet wird, weil sie um ihre Existenzen fürchten.

Von Jens Wegener