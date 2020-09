Nauen

Zum Thema 30 Jahre Wiedervereinigung Deutschlands hat das Kulturbüro der Stadt Nauen die Ausstellung „Alltag in der DDR“ zusammengestellt. Im Richart-Hof in der Gartenstraße ist sie vom 13. September bis zum 7. Mai 2021 zu sehen.

Ein Besuch in der als Wohnung konzipierten Ausstellung gleicht einer Zeitreise. Die Älteren werden sicher etwas aus ihrer Kindheit wiederentdecken und sich an das damalige tägliche Leben erinnern, während die Jüngeren einen lebendigen Einblick in die jüngste Vergangenheit der Geschichte bekommen und neugierig den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern lauschen können.

Alu-Besteck als Geschenk

Von der in fast jedem Ost-Haushalt beheimateten elektrischen Kaffeemühle, den Gardinen im 70er-Jahre-Schick, dem damals heiß begehrtem Ziphona-Plattenspieler bis hin zu „Essengeld-Turnschuhen“ und dem beim Kartoffelquetschen leicht zu verbiegenden Alubesteck – die Alltags- und Wohnkultur wird ein Stück beleuchtet. Nicht nur für Naschkatzen interessant ist die umfangreiche Schokoladenpapiersammlung.

Zur Eröffnung der Ausstellung am 13. September gibt es Rondo-Kaffee, „Kalten Hund“, Schneewittchenkuchen und für den deftigen Geschmack Soljanka nach DDR-Rezept. Jeder Gast erhält ein komplettes original DDR-Aluminiumbesteck zum Andenken. Von 14 bis 17 Uhr sind an diesem Sonntag die Ausstellungsräume zu besichtigen.

Bis zum 7. Mai 2021 kann man sich die Ausstellung während der Öffnungszeiten des Richart-Hofs in der Gartenstraße 27 in Nauen ansehen. Der Eintritt kostet 1 Euro. Gruppen sollten sich vorher im Kulturbüro unter 03321/ 7 46 91 05 anmelden.

