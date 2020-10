Neustadt

Mit dem per Fahrplanwechsel am 13. Dezember näherrückenden Start des „ Deutschlandtaktes“ könnten Einschränkungen für den Regionalexpress zwischen Berlin und Wittenberge einhergehen. Denn bei den zusätzlichen Zügen auf der Strecke Berlin – Hamburg handelt es sich um ICE. Diese sorgten schon den vergangenen Jahren immer wieder für Ärger, weil die RE-Züge der Odeg sie stets überholen lassen mussten, was ein Hauptgrund für Verspätungen war. Nun erhöht sich diese Zugdichte von bisher 45 auf 60 Züge.

In Wittenberge kam zuletzt Frust darüber auf, dass von den auf dieser „Pilotstrecke“ dann halbstündlich durchfahrenden ICE noch immer keiner in der Elbestadt hält und für eine Anbindung an diesen Deutschlandtakt sorgt. Doch was ist mit den vielen Berufspendlern und RE-Nutzern auch rund um Wilsnack, Glöwen, Breddin und Neustadt? Worauf müssen sie sich einstellen? Für die weitere ICE-Streckenertüchtigung sind schließlich auch noch etliche Bauarbeiten in Sicht.

Odeg: keine Angebotseinschränkungen beim RE 2

„Wir brauchen verlässliche Verbindungen vor allem in den Morgen- und Abendstunden“, sagt etwa Reinhard Neumann, der Bürgermeister von Breddin: „In der Zeit dazwischen wäre es sicherlich weniger schlimm, wenn es doch mal zu Verspätungen kommt.“

Seitens der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg), die zwischen Cottbus und Wismar den RE 2 betreibt, ist klar: „Das derzeitige Fahrplanangebot der Linie RE2 zwischen Berlin und Wittenberge und darüber hinaus bis Schwerin beziehungsweise Wismar wird auch im kommenden Fahrplan uneingeschränkt angeboten“, sagt Odeg-Sprecherin Dietmute Graf: „Es wird keine Angebotseinschränkung im Zusammenhang mit dem ausgeweiteten Fernverkehr zwischen Hamburg und Berlin geben.“

Regeln für schnelles Reagieren im Verspätungsfall

Aber sie sagt auch: „Inwieweit das neue Zugangebot sich negativ auf die Pünktlichkeit der Linie RE2 auswirkt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewertet werden.“ Mit Inkrafttreten des neuen Fahrplans werde die Odeg dies daher „natürlich unter einen besonderen Fokus stellen“. Denn: „Wie auch in den vergangenen Jahren legt die Odeg einen Fokus auf die Pünktlichkeit auf dieser sensiblen Strecke.“

Um Güterverkehre, Fernverkehre – und hier eben vor allem die ICE – sowie den Regionalexpress besser in Einklang zu bringen, seien vor vier Jahren schon entscheidende Abstimmungen erfolgt.

Ein ICE der Deutschen Bahn auf der Strecke Berlin – Wittenberge – Hamburg, hier im Abschnitt Neustadt – Breddin. Quelle: Matthias Anke

„Mit der DB Netz AG konnten erstmals mit dem Fahrplan 2016 punktuelle Dispositionsregeln erarbeitet werden, die allen Beteiligten im Verspätungsfall ein schnelles Reagieren und Nachsteuern ermöglichen“, erklärt Dietmute Graf: „Aus Sicht der Odeg haben sich diese Regelungen auf dieser Strecke bewährt.“

Streckenbauarbeiten treffen auch den Deutschlandtakt

Doch es ist eben noch ein Problem in Sicht: Die weitere „Ertüchtigung“ dieser Strecke, um das „Mehr an Verkehr“ dauerhaft zu verkraften. Es werden laut DB „insgesamt 52 Bauvorhaben gebündelt durchgeführt“, und zwar von der DB Netz als Infrastrukturtochter. Es geht um Gleise, Weichen, Durchlässe. „Es sind Maßnahmen, die nicht über Nacht erfolgen können. Wir sprechen hier also von längeren Zeiträumen, und das betrifft dann alle Verkehre“, bestätigte Bahnsprecher Gisbert Gahler der MAZ bereits voriges Jahr auf Nachfrage.

Derweil sind die entsprechenden Planungen nun vorangeschritten. 2021 soll es losgehen – und es wird dann auch den Deutschlandtakt selbst treffen.

„Umfangreiche Einschränkungen des Zugabgebotes“

Die Odeg gibt sich vorbereitet: „Im kommenden Fahrplanjahr wird es im Zusammenhang mit Bauarbeiten auf der sogenannten Hamburger Bahn zu umfangreichen Einschränkungen des Zugangebotes geben“, heißt es.

Ein Schwerpunkt sei der Abschnitt Wittenberge – Karstädt. Dieser wird vom 11. September bis 18. November 2021 gesperrt. „Ein entsprechender Ersatzverkehr wird dann eingerichtet.“

Ab 2022 dann noch mehr Züge auf der Strecke

Vom 11. September 2021 an kommen aber „weitere temporäre Einschränkungen in jeweils unterschiedlichen Streckenabschnitten“ hinzu: zwischen Wittenberge und Ludwigslust und vereinzelt auch im Abschnitt Berlin– Wittenberge. In einer Baukarte der Bahn sind die Bereiche Glöwen/Wilsnack/ Wittenberge, Breddin/Neustadt und Friesack/ Paulinenaue/Nauen rot markiert.

Die ICE/RE-Strecke soll 2022 wieder durchgehend befahren werden können. In jenem Jahr und auch 2023 soll sie zudem noch mehr Züge aufnehmen, und zwar durch das Bundesgebiet umgeleitete Fernverkehrszüge. Damit werden andere Strecken wegen deren Sanierungen entlastet, etwa die Schnellfahrstrecke Kassel – Fulda – Würzburg.

Grund für neue Spätverbindung in die Prignitz ab 2022

Zugleich ist nun auch klar, weshalb wegen aller Einschränkungen eine weitere Verbindung auf der Strecke Berlin – Wittenberge erst ab 2022 eingeführt werden kann: der lang umkämpfte Spätzug zwischen Berlin und der Prignitz.

Angekündigt wurde im Frühjahr seitens des Petitionsausschusses des Landtags, dass perspektivisch ein Zug als neuer RE 8 gegen 22 Uhr von Wittenberge in die Hauptstadt verkehren soll, in umgekehrter Richtung gegen 23.30 Uhr.

Von Matthias Anke