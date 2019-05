Ribbeck

Zu einem Fahrzeugbrand wurden Feuerwehren in der Nacht zum Montag zwischen Ribbeck und Selbelang gerufen. Auf einem Feld, neben der Bundesstraße 5, hatten Zeugen in brennenden Pkw entdeckt und den Notruf gewählt. Als die Einsatzkräfte an der eintrafen, stand der VW Bora bereits komplett in Flammen.

Zur Galerie Ein auf einem Feld neben der B 5 zwischen Ribbeck und Selbelang abgestellter VW stand in der Nacht zum Montag in Flammen.

Die Bundesstraße musste während der Löscharbeiten gesperrt werden.

Laut Zeugen soll das Fahrzeug bereits seit fünf Tagen dort gestanden haben, was ungewöhnlich gewesen sei. Die Polizei bestätigte, dass die Besitzerin das Fahrzeug nach einem Motorschaden dort abgestellt hatte und es abholen lassen wollte. Da ein technischer Defekt in diesem Fall eher unwahrscheinlich sei, gehe man von Brandstiftung aus, heißt es.

