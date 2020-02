Nauen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend auf der Berliner Straße kurz vor dem Kreisverkehr an der Tankstelle. Ein Pkw Ford mit fünf Insassen war dort gegen 19 Uhr in Richtung Bundesstraße 5 unterwegs, als der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto verlor. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite.

Eines der drei Kinder im Auto wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Vor dem Kreisverkehr kam es zu dem Unfall. Quelle: Julian Stähle

Die herbeigerufenen Rettungskräfte sicherten und sperrten die Straße. Die Feuerwehr reinigte den Gehweg und stellte den Brandschutz sicher. Nach etwa einer halben Stunde war die Durchfahrt wieder freigegeben. An dem massiven Pkw Dodge ist auf der rechten Fahrzeugseite ein erheblicher Schaden entstanden.

Von MAZ Havelland