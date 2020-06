Wachow

Ein silbergrauer Audi ist am Freitagmorgen in einem kleinen See im Nauener Ortsteil Wachow gelandet. Wie genau er dorthin kam, wird noch ermittelt.

Kurz vor 9 Uhr hatte ein Spaziergänger das Fahrzeug im Gewässer entdeckt. Er alarmierte die Rettungskräfte. Feuerwehrleute in Taucheranzügen konnten den leeren Pkw mit Hilfe einer Seilwinde bergen.

Anzeige

Personen, die zu dem Auto gehörten, waren zunächst nicht auszumachen. Über das Kennzeichen ermittelten die Polizeibeamten schließlich den Halter. Dieser wurde nach einiger Zeit im Umfeld des Einsatzortes auswendig gemacht. der 41-Jährige gab in einer ersten Befragung an, dass das Auto in den See gerollt sei, weil er vergessen habe, die Handbremse anzuziehen. Der augenscheinlich unverletzte Mann wurde von Rettungskräften untersucht. Hinweise auf eine Straftat liegen nach jetzigem Stand nicht vor. Der Fall wurde zur weiteren Bearbeitung an das Ordnungsamt übergeben.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline