Autofahrerin erfasst 51-jährige Radlerin in Nauen

Nauen

Eine 51-jährige Radfahrerin ist am Freitagmorgen (11. Juni) gegen 7.20 Uhr bei einem Unfall in der Ketziner Straße in Nauen leicht verletzt worden. Sie fuhr nach bisherigen Erkenntnissen auf dem nicht für Radfahrer freigegebenen Radweg. Als eine 63-jährige Ford-Fahrerin von einer Ausfahrt auf die Straße abbiegen wollte, erfasste sie die Radfahrerin. Die 51-Jährige stürzte und verletzt sich leicht, sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Von MAZonline