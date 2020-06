Nauen

Eine 32-jährige Autofahrerin wurde Mittwochvormittag bei einem Unfall Am Kuhdamm in Nauen schwer verletzt. Nach eigenen Angaben wollte sie ihre Handtasche auf den Beifahrersitz werfen und kam dabei von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Die Straße musste für die Rettungsmaßnahmen gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Von MAZ