Autowerkstatt Boxenstop zieht von Groß Behnitz ins Gewerbegebiet Nauen um

Groß Behnitz/Nauen

Die letzten Vorbereitungen für den Umzug laufen. In der neuen Halle wird gewerkelt, am alten Standort wird schon zusammengeräumt, was geht. Denn der Tag x für die Autowerkstatt „Boxenstop“ kommt immer näher.

Kompletter Umzug in Nauens Gewerbegebiet

„Am 30. Oktober wird die komplette Einrichtung der Halle samt Maschinen und Hebebühnen von Groß Behnitz nach Nauen gebracht, weil wir am 1. November für unsere Kunden am neuen Platz wieder öffnen wollen“, sagt Tobias Günnel. Der 37-jährige Geschäftsführer von „Boxenstop“ ist zuversichtlich, dass alles klappt.

Firma Boxenstopp Nauen Groß Behnitz Quelle: Privat

Nach 16 Jahren auf dem Areal neben dem Landgut in Groß Behnitz will sich die Firma verändern, größer und moderner werden. „Es ist ein Riesenschritt, wir verlassen den idyllischen Ort am Behnitzer See, aber dafür bringt die neue Halle in der Robert-Bosch-Straße 8 im Nauener Gewerbegebiet hoffentlich viele positive Aspekte mit sich“, sagt Tobias Günnel. Einer ist, dass man den Neubau gemeinsam mit der Prüfgesellschaft Dekra umgesetzt hat, die nun gleich nebenan einen Stützpunkt hat, wo unter anderen Hauptuntersuchungen für Fahrzeuge gemacht werden.

Typoffene Werkstatt um Tobias Günnel

Boxenstop ist eine typenoffene Kfz-Werkstatt. Zum Team gehören neun Leute, neben dem Chef noch acht Mechatroniker, darunter zwei in Ausbildung. „In der neuen Halle verbessern sich die Arbeitsbedingungen. Es gab zum Beispiel in der alten Werkstatt bisher kein Waschbecken, so dass alle zum Händewaschen bis ins Büro laufen mussten. Zudem lagen Hebebühnen hintereinander, was dazu führte, dass wir oft Autos mehrfach hoch- und wieder runter gefahren haben, um fertige Fahrzeuge raus oder neue in die Werkstatt auf die hinteren Bühnen zu bringen“, beschreibt der Groß-Behnitzer Tobias Günnel. Das sei mehr und mehr zum Problem geworden, weil der Kundenstamm im Laufe der Jahre auf mehr als 2000 angewachsen war und man die Reparaturzeiten verkürzen wollte.

Firma Boxenstopp Nauen Groß Behnitz Quelle: Privat

Allein der Größenunterschied zwischen alter Werkstatt mit 90 Qua-dratmetern und vier Hebebühnen zu der neuen Halle mit 1000 Qua-dratmetern, davon die Hälfte Werkstattbereich, mit neun Hebebühnen, verdeutlicht, die Ziele von Boxenstop. „Das Team schafft künftig etwa doppelt so viele Fahrzeuge dank der Optimierung der Wege und der besseren Belegung der Hebebühnen. Für die Kunden reduziert sich dadurch die Wartezeit bei Reparaturen, Serviceleistungen sowie auch bei Terminvereinbarungen“, erklärt der Firmenchef. Zudem gebe es künftig einen großen und modernen Wartebereich.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer den nicht nutzen will, könne natürlich während sein Auto in der Werkstatt ist auch Besorgungen in Nauen erledigen. Deshalb überlegt Tobias Günnel, neben den Leihwagen auch E-Bikes anzuschaffen.

Blick auf Elektroautos

Apropos Elektromobilität: Mit dem Wechsel nach Nauen sei Boxenstop in der Lage, das Segment der Elektroautos zu bedienen, so Günnel. Neben der dafür nötigen Spezialtechnik in der Werkstatt soll es Schnellladesäulen geben, die teilweise öffentlich zugänglich werden. Perspektivisch werde das Team noch wachsen. Potenzielle Lehrlinge und Interessierten können am Samstag, dem 30. Oktober, schon mal einen Blick in die neue Werkstatt werfen und das Gespräch suchen.

Zur Eröffnung hat Boxenstop ein Programm organisiert: mit Hüpfburg, Kickertisch und einem Fahrsimulator der Dekra. Zudem gibt es eine Verlosung, Essen und Getränke. Der Erlös geht an den Fußballverein Groß Behnitz, „denn wir bleiben dem Dorf als Einwohner eng verbunden“, unterstreicht Tobias Günnel.

Von Jens Wegener