Ribbeck

Gleich zweimal krachte es am Montag kurz hintereinander an der selben Stelle auf der B 5 zwischen Berge und Ribbeck. Erst hatte gegen 17 Uhr ein 23-jähriger Renault-Fahrer einen vor ihm fahrenden Toyota offenbar nicht bemerkt und ist auf diesen aufgefahren. Dabei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von rund 4000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Kurz danach die nächste Kollision

Während dann der nicht mehr fahrbereite Renault an der Unfallstelle auf den Abschleppdienst wartete, kam es zur nächsten Kollision. Eine 42-jährige Hyundai-Fahrerin, die ebenfalls Richtung Ribbeck unterwegs war, übersah das stehende Fahrzeug und fuhr auf.

Dabei wurde die Hyundai-Fahrerin leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzte Frau und brachten sie später für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus in der Nähe.

Schaden von 7000 Euro

Nun standen zwei nicht mehr fahrbereite Unfallfahrzeuge auf der Bundesstraße 5 und warten auf den Abschleppdienst. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 7000 Euro. Die Polizei hat beide Unfälle aufgenommen und die Vorgänge an die Bußgeldstelle abgegeben.

Von MAZ Havelland