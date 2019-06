Havelland

Eis tropft auf die Wiese, der Duft von Sonnencreme liegt in der Luft. Strandbäder, Seen und Schwimmbäder im Havelland sind in diesen Tagen gut besucht.

Waldbad in Falkensee sucht Schwimmlehrer

„Das Wetter spielt uns in die Karten. Obwohl man die Besucherzahlen nicht mit denen des Jahrhundertsommers im vergangenen Jahr vergleichen kann, sind wir doch zufrieden“, sagt Ralf Haase, Geschäftsführer der Gegefa, die das Falkenseer Waldbad betreibt. Teilweise sei das Bad bereits so voll gewesen, dass die DLRG ihren Schwimmunterricht aus Platzmangel nicht hatte durchführen können. Und auch der Schwimmunterricht, den das Waldbad anbietet, steht auf der Kippe. Das liegt jedoch weniger am Platz-, sondern vielmehr am Personalmangel. „Wir haben bereits einige Anmeldungen für den Unterricht, leider fehlt uns aktuell ein ausgebildeter Schwimmlehrer“, so Ralf Haase.

Stadtbad Nauen sucht Verstärkung

Verstärkung für sein Team sucht auch Stephan Preuß, Badebetriebsleiter im Nauener Stadtbad. „Die Saison ist gut angelaufen und es gibt viel zu tun. Aus diesem Grund suchen wir ganz dringend einen dritten Fachangestellten für Bäderbetriebe“, so Preuß, dem am kommenden Mittwoch jede Menge Action bevorsteht. „Wir feiern am 19. Juni unser traditionelles Zeugnisfest mit Hüpfburg, Bull-Riding und einer Schaummaschine. Außerdem präsentieren sich die ortsansässigen Vereine mit ihrem Ferienprogramm“, sagt Stephan Preuß. Der Eintritt ist an diesem Tag für alle Besucher frei. Preuß rechnet mit weit über 1000 Besuchern.

Kinder vergnügt im Ketziner Strandbad Quelle: Tanja M. Marotzke

Action auf der Ketziner Havel

Mit dem Kanu, Ruderboot oder Stand Up Paddle auf die Havel hinaus schippern können Badegäste vom Ketziner Strandbad aus. Hier gibt es für die Kleinsten ein großes Spielschiff direkt neben dem Volleyballplatz, auf dem Sportfans ins Schwitzen kommen können.

Toiletten-Mangel in Schönwalde-Glien

Ins Schwitzen kamen während der letzten Monate am Schönwalder Strandbad vor allem Spaziergänger und Hundebesitzer auf ihrer Gassirunde. Die öffentlichen Toiletten zwischen Sportplatz und alter Gaststätte waren häufig verschlossen, Ausweichmöglichkeiten gibt es seit der Schließung der Seegaststätte nicht mehr. Dass die Toiletten für Besucher und Badegäste geöffnet sind und regelmäßig kontrolliert werden, darüber informierte jetzt die Verwaltung.

Funda aus Berlin mit Acelya und Elif. Funda hat den Nymphensee vor ein paar Jahren entdeckt und findet ihn toll. Quelle: Tanja M. Marotzke

„Im vergangenen Jahr hatten wir es bereits mit einem Dixi-Klo probiert. Leider ist es irgendwann baden gegangen und landete komplett im Wasser“, erinnert sich Bürgermeister Bodo Oehme. Auch die öffentlichen Toiletten würden regelmäßig so verschmutzt oder verstopft sein, dass sie zeitweise geschlossen werden müssten.

Derzeit läuft die Planung für die Sanierung der historischen Gaststätte am Strandbad, das 1934 eröffnet worden war, auf Hochtouren. Für insgesamt 1,3 Millionen Euro soll hier ein Dorfgemeinschaftshaus mit integriertem Bistro entstehen.

Bei einer Routinekontrolle des Gesundheitsamtes Anfang Mai schnitten sowohl das Strandbad in der Siedlung als auch der Grünefelder Kiessee gut ab. „Die Badestellen sind zum Baden geeignet“, heißt es im Zertifikat, die Werte liegen deutlich unter dem Grenzwert.

Techno am Kiessee

In Grünefeld bricht vom 19. bis 21. Juli wieder das Techno-Fieber aus. Das Festival „ Nation of Gondwana“ feiert am Kiessee sein 25-jähriges Bestehen und das 20. Jubiläum in Grünefeld. Im Anschluss an das Großevent wird der Veranstalter wie in jedem Jahr den See professionell reinigen lassen.

Nymphensee mit neuem Betreiber

Mit einer hervorragenden Wasserqualität und gleich drei Metern Sichttiefe punktet auch der Brieselanger Nymphensee. Das Strandbad wird seit diesem Jahr von einem Brieselanger betrieben. Frank Goslowsky hatte sich gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt und möchte verschiedene Freizeitangebote im Naturbad etablieren. Vor einigen Tagen hat er mit der Entkrautung des Gewässers begonnen. Mit einem Spezialboot arbeitete er mehrere Tage daran, lästige Schlingpflanzen zu entfernen.

Von Laura Sander