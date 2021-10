Der gebürtige Thüringer Ronny Weiland will am 26. Oktober (Freitag) in Nauen die Havelländer mit seiner Musik verzaubern. Das Repertoire seines Konzertes „Lieder vom Wolgastrand“ ist zugleich eine Hommage an Ivan Rebroff. Der 46-Jährige Basso hält jedoch weitaus mehr Facetten bereit.