Baumschule in Nauen feiert Jubiläum

Nahezu jeder gepflanzte Baum an der Straße, im Park, in der freien Natur, im Forst und im heimischen Garten stammt auch im Havelland aus einer Baumschule. Grün ist Leben – die Baumschule Nauen schafft Leben, so das Motto: Auf 14 Hektar stehen derzeit 90 000 Pflanzen und seit 30 Jahren zieht Familie Hobohm mit ihrem Betrieb aus Nauen Pflanzen groß, die gerade in der heimischen Region für schmackhafte Früchte und ein gutes Klima sorgen.

Seit dem 16. Lebensjahr

Allein im Landkreis Havelland befinden sich rund 60 Prozent der brandenburgischen Baumschulflächen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ermittelte. Ein sandiger Lehmboden und ein niederschlagsarmes Kontinentalklima sind gute Bedingungen für Bäume, Sträucher und andere Gewächse. Und einer der ältesten noch im Landkreis arbeitenden Baumschul-Experten ist Immo Hobohm aus der Funkstadt, der das Handwerk seit seinem 16. Lebensjahr betreibt.

Mit 80 Jahren steht er immer noch täglich in seinen Plantagen und beschneidet derzeit die Bäume. „Wir sind eine der wenigen Baumschulen, die im Winter noch hauptsächlich Handveredelungen fertigen“, sagt Immo Hobohm, der 1941 in Retzow geboren wurden und gleich nach der Schule das „Baum-Handwerk“ lernte. 1958 trat er in die Gärtnerische Produktionsgenossenschaft (GPG) Nauen ein, baute sie mit auf und wurde zum Abteilungsleiter der Baumschule. Damals wie heute gilt es, die Obstbäume zu vermehren.

Das Gelände der Baumschule. Quelle: Ulrich Hansbuer

„Wer rastet, der rostet“, sagt Immo Hobohm, wenn er sich an das Ende der Sträucher streckt. Als 1989 die Genossenschaft mit über 400 Mitarbeitern abgewickelt wurde, machte er sich mit 50 Jahren noch einmal selbstständig und gründete die Baumschule Nauen GmbH, die in den ersten Jahren sogar 27 Mitarbeiter ernährte.

1996 wurde das alte GPG-Gelände zum Luch-Center umgebaut, die Baumschule zog weiter aus der Stadt heraus und siedelte sich am Kuhdamm 3 an. „Wir haben schwere Zeiten hinter uns“, sagt Sohn Sören Hobohm, der mittlerweile das Geschäft vom Vater übernommen hat und zum 30. Jubiläumsjahr nur klein mit seinen sieben Angestellten feiern will, sobald das wieder erlaubt ist.

Die Nische gefunden

Am Anfang hätten sie für den Seniorchef der Baumschule Lorberg, Platzhirsch unter den Baumschulen im Havelland, die Erst-Pflanzung bis zum dritten Jahr übernommen, für Großhändler gearbeitet. Erst in den letzten Jahren haben sie ihre Nische gefunden, sagt Sören Hobohm: „Von günstigen Sortimenten weg, hin zu höheren speziellen Preissegmenten.“

Einer der Schwerpunkte der Baumschule in der Gehölzproduktion ist jetzt der Erhalt vieler Obstsorten, der Betrieb entwickelt sich auf diese Weise hin zur Baumschul-Manufaktur.

Der Maschinenpark. Quelle: Ulrich Hansbuer

Ob es ein Zweig des alten Obstbaumes aus dem Garten der Großeltern ist, wenn dessen Namen längst unbekannt ist, oder auch besondere Gehölzsorten wie Quercus dentata Carl Ferris Miller oder andere spezielle Auslesen sind – in Nauen wissen sie Rat.

„Wir veredeln die gewünschte Stückzahl für Privatkunden und auch Baumschulen, ganz gleich, ob es nur ein Baum oder mehrere hundert werden sollen“, sagt Sohn Sören, der im Bund der Baumschulen mit im Vorstand sitzt.

Alte Sorten halten viel aus

60 Prozent seiner Kundschaft seien mittlerweile Privatkunden, der Trend gehe hin zum eigenen Obstbaum und da seien besonders die alten Sorten hervorragend geeignet, sagt der Baum-Experte. Die neuen Sorten des Erwerbs-Obstbaues hätten aufgrund von Trockenheit und Hitze Probleme. Die alten Sorten der Obstbäume, die würden immer noch funktionieren: Kaiser Wilhelm, Kaiser Alexander und andere alte regionale Sorten sind wieder im Kommen, sind gegen das Klima widerstandsfähiger, so Hobohm.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten sie im vorigen Jahr ihre seit 2004 immer beliebter werdende Apfel-Verköstigung absagen.

Die Zöglinge. Quelle: Ulrich Hansbuer

Trotz oder wegen Corona herrscht aber derzeit Hochbetrieb in der Schule: „Von Januar bis Februar kann jeder uns den Reiser vorbeibringen oder zuschicken“, erzählt der Baumschulbesitzer, schnitzt per Hand den Reisigzweig zurecht und tunkt ihn danach in Kerzenwachs: „Erfahrungsgemäß können die neuen Bäumchen ab Ende August dann abgeholt und ab September verschickt werden.“ Altes Handwerk, jede Pflanze wird noch mit der Hand veredelt.

Der Klimawandel sei für ihn ein großes Thema. „Der Wald wird in 30 Jahren auch im Havelland anders aussehen und wir müssen wissen, wie“, sagt Sören Hobohm, der sein Handwerk mit viel Liebe zur Natur betreibt. Die Birke, „ein Säufer“, würde verschwinden. Der Feldahorn sei ideal. Sie müssten jetzt schon in Gegenden der Erde nach Gehölzen schauen, die mit unserem Klima von morgen klarkommen. Dabei wäre das einzige Mittel gegen den Klimawandel, das helfen würde: „Pflanzen, pflanzen und nochmals pflanzen.“

Von Ulrich Hansbuer