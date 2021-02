Groß Behnitz

Noch ähneln sie mehr einem Struwwelpeter als kultivierten Apfelbäumen. In den nächsten Tagen wird sich das radikal ändern.

Rund 130 dieser Bäume stehen noch an den Rändern des mehr als einen Kilometer langen und rund zehn Meter breiten und zur Stadt Nauen gehörenden Apfelweges am Rande von Groß Behnitz. In den Sommermonaten wird dieser gern von Wanderern genutzt und auch die Kinder der örtlichen Kita sammeln hier noch fleißig ihr Obst. „Ältere Einwohner erinnern sich noch, dass die Bäume schon in ihrer frühen Jugend am Apfelweg standen und Früchte trugen“, erzählte Rita Jung, langjährige Vorsitzende des Behnitzer Heimatvereins. Sie dürften also um die 100 Jahre alt und in der Zeit des Groß Behnitzer Gutes von Ernst von Borsig (1869 bis 1933) gepflanzt worden sein.

Jäger füllen Fehlstellen

Im Sommer des vergangenen Jahres hat die Behnitzer Jagdgenossenschaft die Initiative ergriffen, diese historische Apfelanlage zu pflegen, zu schützen und schrittweise an Fehlstellen nachzupflanzen. Mit Mulcharbeiten und dem Schnitt an den wild gewucherten Hecken durch Behnitzer Landwirte und der Nauener Dienstleistungsgesellschaft (DLG) wurde in einem ersten Schritt die ursprüngliche Wegbreite wieder nutzbar gemacht.

Pflege der alten Anlage

„In den nächsten Tagen beginnt die zweite Etappe der Renaturierung und Pflege der einstigen Apfelanlage“, erzählte Mathias Jung, Landwirt und Vorsitzender der Jagdgenossenschaft bei einer vorbereitenden Besichtigung vor Ort. Die Untere Naturschutzbehörde habe zugestimmt und die DLG werde mit Fachleuten die Bäume per Handschnitt wieder in Form bringen. Das scheint angesichts des Zustandes der uralten Kultursorten nicht so einfach. Teils sind die Kronen bereits abgebrochen, die Bäume aber wieder dank ihrer hohen Vitalität kräftig ausgetrieben, was auch bei einigen Bäumen mit sogar schon gespaltenen Stämmen der Fall ist.

Alte Apfelsorten pflegen

In einem weiteren Schritt werden Bäume alter Sorten nachgepflanzt. Dazu sei er mit Immo und Sören Hobohm von den Baumschulen Nauen im Gespräch, sagte Jung. Auch die derzeit unbekannten alten Apfelsorten könnten dort bestimmt werden. Die Inhaber der Baumschulen waren von dem Projekt so angetan, dass sie zum Start des Projektes im Herbst 2020 mehrere Obstbäumchen spendeten, die im Garten der Groß Behnitzer Kita gemeinsam mit den Kindern gepflanzt wurden.

Wichtig sei die Pflege der dann im Frühjahr frisch gepflanzten Bäumchen, betonte Jagdpächter Harry Kunick bei diesem Vororttermin. Er schlug vor, dass Jagdpächter Patenschaften für die Neupflanzungen übernehmen. Er werde sich gemeinsam im Sommer mit Jagdkollegen um das Wässern kümmern. Das sei im ersten Jahr besonders wichtig für das Anwachsen.

Bessere Bioäpfel gäbe es nicht, betonte Mathias Jung. Die wildgewachsenen Hecken zwischen den Bäumen und möglicherweise auch irgendwann abgestorbene Bäume könnten für die Insektenvielfalt stehen bleiben, meinte der im Ort aufgewachsene Junglandwirt, dem die Erhaltung der Kulturlandschaft seines Heimatortes auch für die folgenden Generationen besonders am Herzen liegt.

Von Wolfgang Balzer