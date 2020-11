Bei der Drehleiter steht Nauen auf dem Schlauch

Nauen

Wie üblich, war Vize-Kreisbrandmeister und Nauens Stadtwehrführer Jörg Meyer (58) schon kurz nach 6.30 Uhr auf der Arbeit im Rathaus Nauen. Doch dann ging auf seinem Handy plötzlich ein Notruf ein. Es war am Dienstag um 6.59 Uhr. Jörg Meyer wurde zu einem schlimmen Unfall gerufen – wie schon so oft. Dieses Mal war in der steilen Kurve vor Quermathen, aus Gohlitz kommend, ein Mann von der Fahrbahn abgekommen. 27 Kameraden aus Nauen, Groß-Behnitz und Wachow waren vor Ort ( MAZ berichtete).

Insgesamt 222 aktive Lebensretter in elf Einheiten und 74 Kameraden in der Altersehrenabteilung sowie 96 Kids der Jugendfeuerwehr wirken in der Freiwilligen Feuerwehr mit. Jörg Meyer würde sich wünschen, dass es mehr Kameradinnen und Kameraden wären. Denn auch in Nauens Ortsteilen gibt es zu wenig Nachwuchs, besonders im Alter von 17 bis 35 Jahren. Denn als Lebensretter unterwegs zu sein, heißt, viel Freizeit zu opfern.

Feuerwehrunterricht in Schulen –. hier wird der Vertrag unterzeichnet. Quelle: Stadt Nauen

„Wir haben zwar 21 Feuerwehranwärter. Doch sie können ihre Ausbildung zum Truppmann nicht starten, weil die Ausbildung aufgrund von Corona lahmgelegt ist“, sagt Jörg Meyer. Statt der 150 Ausbildungsstunden haben die künftigen Lebensretter erst acht Ausbildungsstunden absolviert. Ausbildungsstart war im Oktober 2020. Immer sonnabends von 8 bis 16 Uhr wären dann bis Ausbildungsende Juni 2021 Theorie und Praxis ineinander übergegangen – theoretisch. Schulungseinheiten wie „Erste Hilfe“, „Fahrzeugkunde“, „Gefahrenabwehr“ und „Schlauchkunde“ liegen erstmal auf Eis. „Wir hoffen, dass die strengen Corona-Auflagen bald gelockert werden, damit wir die Ausbildung fortsetzen können. Die Verstärkung wird dringend gebraucht“, sagt der Stadtwehrführer.

Jörg Meyer bei einem Einsatz, der unlängst in Groß-Behnitz stattfand. Quelle: Julian Stähle

Besonders kritisch sei es im Ortsteil Kienberg. In der ehemaligen Gutssiedlung gibt es nur sechs Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr – zu wenig. Mindestens zwölf Lebensretter müssten es sein. Vier Kameraden hängen derzeit noch in der „Warteschleife“. „Sie gehören zu den 21 Feuerwehranwärtern, die aufgrund von Corona ihre Ausbildung nicht fortsetzen können“, sagt Jörg Meyer. „Um die Wache Kienberg überhaupt aufrechterhalten zu können, haben wir sie schon mit Börnicke zusammengelegt.“

Erschwerend hinzu käme, dass es aktuell im Ortsteil Kienberg auch keinen Ortswehrführer gebe. „Es gibt zwar einen Bewerber. Aber auch der muss erst noch die Ausbildung zum Gruppenführer machen“, sagt Jörg Meyer. Coronabedingt war die Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz in Eisenhüttenstadt lange Zeit geschlossen. Jetzt wieder offen, können dort aber aufgrund der vorgeschriebenen Abstandsregeln deutlich weniger Feuerwehrleute ausgebildet werden als sonst.

Jörg Meyer ist seit 1985 bei der Freiwilligen Feuerwehr Nauen dabei, seit acht Jahren Vize-Brandmeister. Damals, als 23-jähriger junger Mann, wollte der gelernte Schornsteinfeger seinen Meister machen. „Ich hatte die Wahl zwischen Kampfgruppe und Feuerwehr. Da habe ich mich für die Feuerwehr entschieden“, sagt Jörg Meyer. Schnell habe ihn das Virus „ Feuerwehr“ gepackt. „Es ist zum einen die Technik, die mich so fasziniert. Aber auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kameraden gibt mir viel“, sagt der Stadtwehrführer, der in diesem Amt als Fachberater für den Bürgermeister fungiert und das Sprachrohr zwischen Kreisbrandmeister und Ortswehrführern ist.

Von der Stadt fühle er sich unterstützt. Doch es gebe noch zwei „Baustellen“. Dringend würde in Markee ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) und in Nauen ein neues Hubrettungsfahrzeug gebraucht. Letzteres nennen die Kameraden nur Drehleiter.

Auch die Ausbildung für Feuerwehranwärter liegt lahm

„Ein Fahrzeug ist 20 Jahre alt, das andere noch älter. Dafür gibt es kaum noch Ersatzteile und wenn die Drehleiter kaputt ist, muss sie in die Vertragswerkstatt nach Schleswig-Holstein. Erst kürzlich war sie für Monate weg. In Nauen wird immer mehr und immer höher gebaut. Es ist nicht auszudenken, wenn es da in einem hohen Haus brennt und unsere Drehleiter mal wieder zur Reparatur ist“, sagt der Stadtwehrführer, der die Politiker in diesem Zusammenhang an den sogenannten Gefahrenabwehrbedarfsplan erinnern will, wonach die Stadt Ausrüstungsgegenstände wie diese zur Verfügung stellen muss.

Die dringend benötigte Drehleiter sei zwar schon von den Stadtverordneten genehmigt und auch schon im Haushalt 2020 eingeplant gewesen. Aber: „Wie es aussieht, wartet man noch auf eine Förderung. Ich befürchte, dass wir das Fahrzeug nicht, wie geplant, 2021 bekommen. Aus unserer Sicht ist hier schnelles Handeln nötig“, sagt der Stadtwehrführer.

Schlimme Unfälle wie jetzt erst am 17. Oktober, als sich eine Frau vor den ICE gestellt hatte und einen Kilometer mitgezogen wurde, verkraftet selbst ein „alter Hase“ wie Jörg Meyer nur schwer. Der Torso der Frau hatte sich in der Lok verkeilt, Körperteile waren am Gleis verstreut. In Fällen wie diesen taste man sich im Nachhinein an das Geschehene heran.

Unerfahrene Kameraden vorsichtig an Einsätze heranführen

„Wir analysieren sachlich den Einsatz, welche Vorgehensweisen haben gut geklappt, was ließe sich noch anders machen. So setzen wir uns mit dem Geschehenen auseinander“, sagt der Stadtwehrführer, der auch einen Seelsorger als Beistand ordern kann. „Auch Gespräche mit den Kameraden helfen, schlimme Einsätze nicht zu nah an sich herankommen zu lassen“, sagt Jörg Meyer, der einen Gesprächspartner auch in seiner Frau findet, die sich ebenfalls in der freiwilligen Feuerwehr engagiert.

Noch unerfahrene Kameraden werden behutsam an Einsätze herangeführt. „Jeder macht nur das, was er sich zutraut. Wir reden vorher darüber“, sagt Jörg Meyer. Dabei ist er auf die Ehrlichkeit der Kameraden angewiesen. „Es bringt doch nichts, Leute dort einzusetzen, wo sie krank werden.“ Fingerspitzengefühl sei da gefragt.

Übrigens: Bei Jörg Meyers liebstem Hobby geht es zwar auch heiß her, aber das Klima drumherum ist eisekalt. Der Stadtwehrführer fährt voll auf Eishockey ab.

Von Jeannette Hix