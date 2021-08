Berge: 50-Jähriger bei Schlägerei schwer verletzt

Berge

Mehrere Personen haben am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr in Berge auf Autos eingeschlagen, meldete ein Zeuge der Polizei. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich dann heraus, dass es sich offenbar um einen Streit zwischen zwei Parteien handelte. Zunächst sollen nach bisherigen Erkenntnissen ein 32-Jähriger und dessen 33-jährige Lebensgefährtin mit einem 50-jährige Bekannten in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Schließlich gingen sich die Parteien auch körperlich an, wobei der 50-jährige schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 32-Jährige und seine Lebensgefährtin wurden leicht verletzt. Außerdem konnten die Beamten Schäden an einem Auto feststellen, das zuvor der 50-Jährige genutzt hatte. Weitere Fahrzeuge kamen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu Schaden. Die Beamten nahmen wechselseitige Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung auf. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline