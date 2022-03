Berge: Frühlingskonzert mit Spende für die Ukraine

Berge

Unter dem Motto „Nun will der Lenz uns grüßen“ kamen am Sonntag viele Menschen zu einer musikalisch-literarischen Frühlingsfeier in die Peter-und-Paul-Kirche in Berge.

Frühlingsfeier in Berger Dorfkirche

Passend zum Anlass zeigte das Wetter sich von seiner besten Seite. Bei Sonnenschein und milden Temperaturen hießen der Förderverein Dorfkirche „Peter & Paul“ Berge und Gemeindemitglieder den Frühling mit Liedern, Gedichten, Flöten- und Orgelmusik willkommen. Der Altar in dem Gotteshaus, das 1744 auf den Grundmauern einer alten Wehrkirche errichtet wurde, war frühlingshaft in Szene gesetzt. Ginster und Narzissen in zartem Gelb brachten Farbe ins Spiel, Kerzen sorgten für eine feierliche Stimmung. Neben den üblichen weißen Kerzen befanden sich mittig auf dem Altar eine blaue und gelbe Kerze, die Nationalfarben der Ukraine. Die Spenden, die für dieses Konzert zusammenkamen, hat der Förderverein zur Hälfte der Ukrainehilfe Berge zur Verfügung gestellt.

Brigitte Richert, die erste Vorsitzende des Fördervereins, begrüßte die Gäste: „Auch wenn die Zeit angesichts des Krieges in der Ukraine schwer ist, haben wir uns dazu entschlossen, dieses Frühlingskonzert trotzdem zu geben. Wir brauchen gerade in diesen Zeiten Musik und Optimismus.“

Brigitte Richert und Heike Fleischer, ebenfalls Mitglied des Fördervereins, trugen Gedichte verschiedener Dichter vor, die allesamt die Frühlingszeit beschrieben.

Die Bergerin Floriane Kaim (16) untermalte das Programm musikalisch mit ihrer Sopranflöte, dabei wurde sie von ihrer Mutter Walburga mit der Tenorflöte unterstützt. Kantor Holger Wiesner begleitete auf der Orgel das Berger Frühlingskonzert. Neben Gedichten, Orgel- und Flötenmusik sang man gemeinsam, allerdings mit Maske, da „die erwünschten Lockerungen noch nicht eingetreten sind“, erklärte Brigitte Richert.

Pfarrer Thomas Tutzschke mit Friedensgebet

Zum Ende des einstündigen Programmes sprach Pfarrer Thomas Tutzschke ein Friedensgebet und gemeinsam mit der Gemeinde das „Vater unser“.

„Wir haben uns sehr gefreut, dass endlich wieder etwas hier in der Kirche stattgefunden hat. Das Programm war vielseitig und abwechslungsreich“, sagte Uta Ramin aus Berge. „Schön, dass so viele Menschen zur Frühlingsmusik gekommen sind“, freute sich Heike Fleischer, „Frau Richert hat wieder ein sehr schönes Programm erarbeitet.“

Positiv überrascht war auch Brigitte Richert angesichts der Besucherzahl und der Spendenbereitschaft. „Mit so vielen Besuchern haben wir nicht gerechnet. Insgesamt sind heute 400 Euro für die Ukrainehilfe Berge zusammengekommen, was uns sehr freut. Einige Besucher haben zudem noch extra Umschläge mit Geldspenden nur für die Ukrainehilfe abgegeben.“

