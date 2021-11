Berge

Jetzt nimmt ein Vorhaben, um das seit vielen Jahren gerungen wurde, endlich Gestalt an: Der Nauener Ortsteil bekommt eine Ampel, mit der künftig Fußgänger mitten im Ort sicher über die Bundesstraße 5 gelangen können. Als erste bekommen das schon jetzt die Autofahrer zu spüren. Denn im Bereich der Baustelle ist die Fahrbahn der B 5 halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird wechselseitig per Lichtsignalanlage an der künftigen Bedarfsampel vorbeigeführt.

Mittlerweile ist auf der einen Fahrbahnseite bereits die Markierung aufgebracht worden. Zudem hat die Tiefbaufirma Masten aufgestellt und an den künftigen Anschlüssen gearbeitet. Wie Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen sagt, sollen die Arbeiten bis Jahresende abgeschlossen werden. Laut Landkreis war die Durchführung der Bauleistung für den Zeitraum vom 15. November bis zum 3. Dezember geplant. Allerdings gebe es Probleme bei der Verlegung der Steuerungskabel im Untergrund. Ein genauer Termin zur Inbetriebnahme stehe daher noch nicht fest.

Hohes Verkehrsaufkommen

Dass an der Stelle eine Fußgängerampel errichtet wird, hängt mit dem teils hohen Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße zusammen. Fußgänger haben es zur Rushhour mitunter schwer, über die Straße zu kommen – trotz der Querungshilfe. Die MAZ hatte mehrfach darüber berichtet. Einer, der sich besonders für die Ampel eingesetzt hat, ist Torsten Fischer.

Der Einwohner von Berge ist stark sehbehindert und muss oft lange warten, bevor er die Straße überqueren kann, wie er sagt. „Ich stehe oft mit meinem Hund und dem weißen Stock am Straßenrand und manchmal fahren 50 bis 70 Autos vorbei, ohne dass mich einer über die Straße lässt. Da sieht man schon die Notwendigkeit“, meint er.

Ampel ist auch für Ältere und für Kinder

Fischer begrüßt den Beginn der Bauarbeiten. „Ich freue mich darauf, wenn sie fertig ist, weil es zur Sicherheit der Einwohner beiträgt“, sagt er. „Es hat aber sieben Jahre und ein Vierteljahr gedauert bis dahin, das darf man niemandem sagen. Aber am Ende zählt das Ergebnis.“ Er will es aber nicht so verstanden wissen, dass die Ampel nur seinetwegen errichtet wird. Denn es gebe viele ältere Menschen im Dorf, die ebenfalls zeitweise kaum über die Straße kommen. Und auch die Schüler, die zum Bus wollen oder aus dem Bus aussteigen und nach Hause möchten, leben gefährlich.

Froh über den Baubeginn ist auch Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN), der den Beginn der Diskussion noch als Ortsvorsteher von Berge miterlebt hatte. „Es freut mich für die Leute, die dafür gekämpft haben“, sagt er. Und wichtig sei es auch deshalb, weil Berge jetzt mehr Kinder hat, zudem gibt es seit Kurzem eine Kita im Dorf, wenn auch am Ortsende Richtung Ribbeck. „Wir sind hier zu unserem Recht gekommen“, stellt Meger zufrieden fest, der nie so recht verstanden hat, warum andere Dörfer an der B 5 Fußgängerampeln oder -überwege haben, Berge jedoch nicht.

Behörde hat Anordnung erlassen

Voraussetzung für den erfolgten Baubeginn war, dass die Untere Verkehrsbehörde des Landkreises die verkehrsrechtliche Anordnung erlassen hat. „Nach Abwägung aller Umstände und der Betrachtung des Einzelfalls hat die Kreisverwaltung entschieden, die Fußgängerlichtsignalanlage einzurichten“, sagte jetzt Kreissprecherin Caterina Rönnert.

Doch mit einer solchen Entscheidung tat sich die Behörde in der Vergangenheit recht schwer. Bei einer Verkehrszählung an drei Tagen im Jahre 2017, die die Stadt Nauen in Auftrag gegeben hatte, kam heraus: Mehr als 10 000 Fahrzeuge, darunter zehn Prozent Transporter und Schwerlaster, passieren täglich Berge.

Zu wenig Fußgängerbewegungen gezählt

Das würde die Bedingungen für einen Fußgängerüberweg oder eine Ampel erfüllen, hieß es. Jedoch reichten laut der geltenden Richtlinie die Fußgängerbewegungen in Berge am Tag nicht aus, so die Stadt. Gezählt wurden damals 26 bis 47 am Tag, die Mindestanforderung lag bei 50 pro Stunde.

Eigentlich sollte schon 2020 Baubeginn sein. Als dann die Anordnung kam, zogen sich die Vorbereitungen noch eine Weile hin. Als der Landesbetrieb im Sommer 2021 die erste Ausschreibung durchführte, erhielt er ein unwirtschaftliches Angebot, wie Schmidt sagte. „Angesichts der Auftragslage der Baufirmen war es nicht so einfach.“ Bei der zweiten Ausschreibung klappte es dann. Doch dann gab es auch noch Lieferschwierigkeiten.

Die Arbeiten zur Errichtung der Ampel erfolgen in zwei Bauabschnitten. Wenn sie zeitweise nicht weitergeführt werden können, soll über die zwischenzeitliche Aufhebung der halbseitigen Sperrung durch die anordnende Behörde entschieden werden, so Caterina Rönnert.

