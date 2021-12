Der zweite Bauabschnitt zur Sanierung des Turmes der Dorfkirche in Berge ist fast Geschichte. Zum offiziellen Abschluss bekam das Gotteshaus am Donnerstag eine vergoldete Wetterfahne aufs Dach. Die kündet nun weithin vor einem gelungenen Bauvorhaben, in dessen Rahmen die Turmhaube wieder gerade gerückte wurde.