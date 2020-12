Berge

„Anita“ ist das einzige schwarze Schaf im Stall von Helmut Biermann. Das Muttertier hat schon viermal ein Lamm zur Welt gebracht in den letzten Jahren, „aber die waren alle weiß“, erzählt der 54-jährige Schäfer aus Berge. Er würde sich natürlich sehr über ein dunkles Lamm freuen, wobei er dann überlegen müsste, wie er dem Schaf die braune Nummer auf den Rücken schreiben soll.

Die anderen Tiere im Stall sind bereits gekennzeichnet. „Seit dem 22. November wurden mehr als 300 Lämmer geboren. Alle sind wohlauf“, erzählt Helmut Biermann. Zusammen mit den Muttertieren stehen die Jungen jede Nacht im wärmenden Stall, tagsüber sind die Schafe mehrere Stunden auf den Wiesen rund um Berge. „Meine Mitarbeiter, manchmal auch meine Frau Anja oder ich bringen die Schafe raus und holen sie wieder rein.“ Immer dabei sind die Hunde „Sonja“ und „Cassi“ als Aufpasser.

Zu Ostern wird geschlachtet

Helmut Biermann ist Schäfer seit 1984. Zu seinem Betrieb gehören 270 Mutterschafe der beiden Rassen „Skudden“ und „Merino“, einige Böcke und der Nachwuchs. Die Lämmer, die jetzt fast im Stundentakt geboren werden, sind zu Ostern schlachtreif. „Einige wenige behalte ich, um den Bestand zu sichern“, sagt Biermann.

Die Zahl der hauptberuflichen Schäfer im Landkreis Havelland geht immer weiter zurück. Im Osthavelland sind es wohl noch eine Hand voll, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen, meint Johannes Funke. Der ist nicht nur Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Havelland, sondern auch gelernter Schäfer von Beruf: „Ich habe Anfang der 80er-Jahre genauso wie Helmut Biermann beim inzwischen verstorbenen Meister Herbert Oegel gelernt. Deshalb kann ich einschätzen, wie schwer es die Schäfer heute haben, von ihrem Beruf zu leben.“

Knapp 6800 Schafe im Havelland

Im Havelland sind insgesamt 6752 Schafe und Ziegen registriert (Stand Ende 2019). 2712 Tiere werden in landwirtschaftlichen Betrieben gehalten. Die Hobbyzüchter sind also ein wichtiges Standbein zum Erhalt verschiedener und teils seltener Rassen geworden.

Auch für Helmut Biermann ist es kaum möglich, mit der Schafzucht die Familie, zu der auch die beiden Söhne Arne und Arvid gehören, zu ernähren. „Gab es zu DDR-Zeiten für ein Kilo Schafwolle noch 56 Mark, bekomme ich heute dafür 30 Cent. Andere Schäfer haben wegen der Corona-Pandemie gar keine Wolle mehr verkaufen können.“ In der Schäferei in Berge fallen pro Jahr etwa 1,2 Tonnen Wolle an. Wenigstens mit dem Lammfleisch lässt sich noch etwas Geld verdienen. 25 Euro pro Kilogramm. „Aber ohne meine Frau, die Tierärztin ist, könnten wir den Betrieb nicht halten“, weiß Biermann.

Im Moment sorgen die vielen neuen Lämmer für viel Aufregung im Stall. „Wir haben meistens Zwillingsgeburten und wenige Drillinge“, erklärt der Schäfer. Eine Menge Futter wie Heu und Luzerne muss rangeschafft und verteilt werden.

Auf der Brala immer dabei

Auch das berühmtestes Schaf von Helmut Biermann, das mit der Nummer 937 auf dem Rücken, wird bald wieder Mutter. „Das Tier ist zwölf Jahre alt und hat in dem Film ,Das Kindermädchen’ mit Jan-Josef Liefers mitgespielt, der in Teilen hier in Berge gedreht wurde. Nun denkt der Nummer 937, weil sie im Fernsehen war, bekommt sie mehr Leckerlis“, scherzt Helmut Biermann. Er müsse immer aufpassen, dass die 937 nicht an die Futtervorräte im vorderen Bereich des Stalles rankommt.

Einige seiner Schafe präsentiert von Helmut Biermann immer auf der Brandenburger Landwirtschaftsausstellung Brala in Paaren im Glien. Ob es die im Mai 2021 nach der Zwangspause in diesem Jahr wieder geben wird, ist offen.

