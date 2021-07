Betrüger geben sich in Nauen als Polizisten aus

Nauen

Zwei unbekannte, männliche Personen klingelten am Freitag gegen 13 Uhr bei einer Frau in Nauen und stellten sich als Polizeibeamte vor. Sie gaben an, dass die Tochter der Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und nun eine Kaution von mehreren Tausend Euro bezahlt werden müsse.

Die Geldkarte der Frau befand sich zum Glück bei Familienangehörigen, sodass der Betrug nicht vollzogen werden konnte. Die Polizei rät, auf solche Forderungen nicht einzugehen, da diese Vorgehensweise nicht der Realität entspricht.

Bewahren Sie Ruhe und vergewissern Sie sich bei der nächst gelegenen Polizeidienststelle über den Wahrheitsgehalt. Bei der oben genannten Unfallgeschichte handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche, bei der die Täter leider immer wieder erfolgreich sind. Typischerweise werden die Betroffenen telefonisch kontaktiert.

Von MAZonline