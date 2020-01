Das Osthavelland bleibt Boom-Region

Havelland

Die Nähe zur Hauptstadt bleibt beliebt: Im Vorjahr sind wieder mehr Menschen in die Gemeinden, Städte und Ämter im Osthavelland gezogen. Zuzug und Geburten gleichen in vielen Orten die Sterberate aus. Den größten Zuwachs hat die Gemeinde Schönwalde-Glien.

Bürgermeister Bodo Oehme ( CDU) begründet das mit den vorhandenen Angeboten: „Wir haben bei uns noch erschwingliche Bodenpreise.“ Zudem habe die Gemeinde eine „attraktive Infrastruktur für die Grundversorgung“. Dazu gehören Kitas, Grundschulen und Einkaufsmöglichkeiten.

Brieselang: Die Gemeinde am Nymphensee zog 2019 neue Bürger an. Im Dezember war ein Zuwachs von 198 Personen im Gebiet verzeichnet, so dass es dort nun 12361 Einwohner gibt. Diese Zahl setzt sich zusammen aus den Anwohnern im Kerngebiet (10 658), in Bredow (676) und Zeestow (836). Letzterer Ortsteil hatte im Verhältnis zur Einwohnerzahl mit plus 102 Personen den größten Zuwachs.

Aufgrund des neuen Baugebiets ist laut Gemeinde zu erwarten, dass auch in diesem Jahr die Bevölkerung dort am stärksten wächst. Im Zuwachs des Gemeindegebiets sind 104 Geburten enthalten. Sterbefälle gab es 2019 genau 99.

Laut der Standesbeamtin Claudia Pegel heiraten durchschnittlich 30 Personen pro Jahr direkt in Brieselang. 2018 war mit 61 Ehen ein Rekordjahr. Die Zahl lag 2019 mit 46 zwar niedriger, aber immer noch über dem Durchschnitt. Insgesamt wurden 77 neue Ehen registriert. Die Zahlen unterscheiden sich laut Standesamt, da einige Paare nicht in Brieselang geheiratet haben. Geschieden wurden im Vorjahr 33 Ehen.

In Nauen wurde auch in diesem Jahr wieder fleißig gebaut. Insbesondere im Südwesten der Stadt entstehen derzeit viele neue Wohnhäuser. So hält der Zuzug weiter an. Quelle: Andreas Kaatz

Falkensee: Die Gartenstadt hatte 2019 einen Zuwachs von 244 Einwohnern. Dieser setzt sich zusammen aus einem starken Zuzug von 2496 Personen und der Geburt von 287 Kindern, abzüglich dem Wegzug von 2134 Einwohnern und dem Tod von 403 Falkenseern.

Der Zuzug bleibt der größte im Havelland, doch das reine Bevölkerungswachstum liegt hinter Schönwalde und Wustermark. Die Bevölkerungszahl stieg so von 44 260 auf 44 504 Hauptwohnsitze. Eheschließungen gab es 255 an der Zahl.

Interessanter Nebenfakt: Das Standesamt gab bekannt, dass bisher für das einprägsame Datum 20. 2. 2020 keine Eheschließungen angezeigt sind.

Friesack: Im Amt Friesack bleibt die Bevölkerungszahl stabil. Insgesamt gab es 2019 mit 6797 Einwohnern nur fünf Personen mehr im Amt als 2018. So sind im Vorjahr 389 Menschen zugezogen, was ein Rückgang gegenüber 2018 darstellt, als es 434 waren. Der Wegzug ist von 323 auf 349 Personen leicht gestiegen. Es gab 56 Geburten (2018 waren es 51). Zudem wurden 40 Eheschließungen registriert. Auch diese Zahl war rückläufig, denn im Jahr davor gab es 51 Hochzeiten.

Ketzin/ Havel: Einen nur leichten Bevölkerungsanstieg von 34 Personen verzeichnete man in Ketzin. Ihren Hauptwohnsitz haben dort nun 6603 Menschen im Vergleich zum Jahr davor mit 6569. Die Geburtenzahl stieg um 18 – von 33 Kinder 2018 auf 51 bis 31. Dezember 2019. Es zogen 356 in den Ort, 2018 waren es 302. Durch 373 Sterbefälle konnte das Amt um nur 34 Personen wachsen. Es gab 2019 insgesamt 27 Eheschließungen (2018: 50).

Nauen: Der Wegzug aus der Gemeinde Nauen sank von 1027 im Jahr 2018 auf 899 bei einem starken Zuzug von 1276 (2018 waren es 1407 neue Nauener). So haben nun 18 681 Personen ihren Hauptwohnsitz dort – 247 mehr als noch 2018. 113 davon waren Neugeborene. Es gab 112 Eheschließungen im Vergleich zu 91 im Jahre 2018.

Schönwalde-Glien: Einen starken Zuwachs hatte Schönwalde-Glien. Waren dort am 31. Dezember 2018 noch 9575 Einwohner gemeldet, stieg die Zahl ein Jahr später auf 9972. Das ist nach Abzug der Sterbefälle (89) und der Wegzüge (428) ein Zuwachs von 397 Schönwaldern – und damit der größte im Osthavelland, noch vor Falkensee.

Laut Bürgermeister Bodo Oehme schätzen viele Deutschland weite Pendler die Nähe zum ICE-Bahnhof in Berlin Spandau. Mit dem ÖPNV dauere es dorthin nur 17 Minuten.

Von den neuen Bürgern waren 84 Neugeborene. Es wurden 61 neue Ehen ins Verzeichnis der Gemeinde aufgenommen. Folgende Einwohnerzahlen gab es zum 31. Dezember in den Ortsteilen: Schönwalde-Siedlung: 5578; Schönwalde-Dorf: 1135; Wansdorf: 834; Pausin: 838; Paaren im Glien: 633; Perwenitz: 461; Grünefeld: 493.

Wustermark: Mit 344 Personen mehr im Jahr 2019 hat die Gemeinde Wustermark den zweitgrößten Zuwachs im Osthavelland. Die Bevölkerung stieg von 9325 im Jahr 2018 auf 9669 bis zum 31. Dezember 2019.

Es zogen 789 Menschen in die Gemeinde (2018: 661) und es kamen 87 Kinder zur Welt (2018: 75). 448 Personen verließen durch Wegzug das Gemeindegebiet. 74 Paare gaben sich das Ja-Wort, was zehn mehr sind als im Jahr davor.

