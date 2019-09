Bewährungsstrafe für Drogenhändler

Nauen

Ein Jahr und zwei Wochen auf Bewährung – so lautet das Urteil gegen einen Nauener im Amtsgericht. Es ist die Strafe Nummer 20 für den Mittvierziger Niklas Roll (Name geändert), wobei es bei den anderen 19 Straftaten nicht um Drogen ging, so wie in der jüngsten Verhandlung. „Er ist vorbestraft, aber nicht einschlägig“, argumentierte der Verteidiger. Und weil er alles gestanden hat und die angeklagten Taten schon drei Jahre zurückliegen, forderten sowohl der Staatsanwalt als auch der Verteidiger die dann auch vom Gericht festgelegte Bewährungsstrafe.

Straftaten mit Drogen waren in 2016

Im Sommer 2016 wurden bei einer Durchsuchung in der Nauener Mietwohnung von Niklas Roll diverse Drogen gefunden. Der Staatsanwalt spricht von einer „nicht geringen Menge“ Cannabis und Amphetaminen. Unter anderem fanden die Beamten vier Cannabispflanzen in einem Blumentopf auf dem Balkon. Insgesamt hatte Niklas Roll die zehnfache Menge des Erlaubten bei Cannabis in seinem Besitz und die doppelte bei Amphetaminen.

„Ich bin seit mehr als 20 Jahren drogenabhängig und habe immer wieder Marihuana geraucht, wenn ich Stress hatte“, erklärte der Angeklagte. Dazu habe er oft einige Bekannte eingeladen, die dann „mitgeraucht haben“. Einen Handel mit den Drogen im Sinne von Geld verdienen habe er nicht betrieben, versuchte Roll zunächst klarzumachen. Doch die auf seinem Handy gefundenen SMS- und WhatsApp-Nachrichten stehen dazu im Widerspruch, wie die Richterin feststellte. Es gab Verabredungen mit Kunden, es wurden Preise besprochen. Schließlich räumte der Verteidiger ein, „dass mein Mandant einen Handel mit einem kleinen Kundenkreis betrieben hat“. Einige Euro seien dabei auch übrig geblieben.

Rückfall nach Entzug

Niklas Roll, der vierfacher Familienvater ist, aber allein lebt, gab an, jetzt sein Leben „in den Griff bekommen zu haben.“ Er wechselte die Wohnung in Nauen, arbeitet seit vier Jahren im Schichtdienst als Staplerfahrer bei einem Unternehmen im Havelland. Er möchte seinen Führerschein, der ihm 2008 wegen Trunkenheit am Steuer abgenommen worden war, unbedingt wiederbekommen. Zwischenzeitlich war er mehrfach wegen Fahrens ohne Führerschein erwischt und verurteilt worden. „Dass er jetzt den Führerschein zurück möchte, zeigt seine Motivation, endlich clean zu bleiben“, erklärte die Bewährungshelferin, die ihn seit Langem betreut. Zweimal schon hatte Roll einen Drogenentzug gemacht, aber lange hatte es nicht gedauert bis zum Rückfall. „Wenn ich Stress mit dem alten Vermieter oder der Familie hatte, musste ich was rauchen. Jetzt bin ich seit mehreren Monaten weg von dem Zeug.“

Geschwister kümmern sich

„Nur kann keiner sagen, was passiert, wenn Sie wieder mal Stress bekommen“, so der Staatsanwalt. Clean sein und clean bleiben sind zwei unterschiedliche Dinge, ergänzte die Bewährungshelferin. Sie glaube aber daran, dass Niklas Roll auf einem guten Weg ist, zumal er von seinen Geschwistern unterstützt wird. Seine Schwester regelt seine Finanzen und überwacht, dass er seine Schulden aus nicht geleistetem Unterhalt für die Kinder zurückzahlt.

Die zwei Wochen zusätzlich zu dem einem Jahr Bewährungsstrafe resultieren daraus, dass bei Niklas Roll 2016 noch drei Polen-Böller gefunden wurden, die in Deutschland nicht erlaubt sind.

Von Jens Wegener