Paulinenaue

Der Ausbau des Flugplatzes Bienenfarm zu Deutschlands Oldie-Schwarm steht kurz vor der Vollendung. Nur im Inneren des neuen Hangars Gesellschafter wird noch gewerkelt, letzte Arbeiten im Bürotrakt unter der Decke sind noch im Gange. Die mehr als 25 Oldtimer-Flieger sind bereits umgezogen und haben ihre neue Heimat im Havelland bezogen. Die alten Schönheiten der Fliegerei stehen in dem neuen Gebäude auf dem alten Agrarflugplatz und warten nun darauf bestaunt zu werden.

Das Flughafengebäude. Quelle: Ulrich Hansbuer

„Dies ist ein weiterer Schritt, um den Ort zu einem Hot-Spot für Oldtimerfliegerei in Deutschland und zu einem ,fliegenden Museum’ zu machen“, sagte Alexander Stendel, einer der vier Gesellschafter der Flugplatz Bienenfarm GmbH. Zusammen mit Bendikt Lehmann-Dronke, Professor Martin Strik und Nauens Bürgermeister Manuel Meger wurde in den letzten drei Jahren kontinuierlich in den Ausbau der Infrastruktur in EDOI, so die Kennung des Flugplatzes mit seiner 860 Meter langen Lande- und Startbahn auf Gras, in der Nähe von Paulinenaue investiert.

Mehr als 1 Million Euro investiert

Die Kosten für das neue 1800 Quadratmeter große Gebäude wurden mit über einer Million Euro beziffert. Nach nur sechs Monaten Bauzeit war die neue Flugzeughalle fertig gestellt. Im neuen Hangar, der nicht nur als Dauerausstellung für Oldtimer-Flugzeuge aus den 1930er bis 50er Jahre dient, sollen auch private und öffentliche Veranstaltungen durchgeführt werden, sofern dies die Corona-Bestimmungen wieder erlauben.

Der neue Hangar in Bienenfarm Quelle: Ulrich Hansbuer

In Teilen des alten Hangars wurde Anfang Februar eine neue Werkstatt der Quax-Technik GmbH bereits eröffnet, um die Oldtimer zu reparieren und zu warten. Dort sollen auch weitere Arbeitsplätze am Flugplatz geschaffen werden. Der neue Hangar wird gleichzeitig als Flugzeug-Museum genutzt werden, das ab März seine Tore für die Öffentlichkeit öffnen will. Damit erhält das Havelland und Berlin eine weitere Attraktion, der Ausflug in die Vergangenheit nach Paulinenaue soll Touristen locken.

Der Eintritt soll regulär sechs Euro Kosten, für die Bewohner der umliegenden Flugplatz- Gemeinden Lietzow, Retzow, Berge, Ribbeck, Selbelang, Petzow, Pessin, Paulinenaue und Hertefeld ist die Führung und der Eintritt kostenlos.

Flugboot Rivera-Sia-Marchetti (Mitte) und andere Oldies im Hangar. Quelle: Ulrich Hansbuer

In dem 72 mal 75 Meter großen und acht Meter hohen Hangar warten dann auch italienische „Schätze der Fliegerei“, wie das Flugboot Rivera-Sia-Marchetti, das heute noch über die Alpen zum Feriendomizil des Piloten an den Luganer- See im Einsatz ist. Trotz Corona: Auf Hochtouren laufen bereits die Planungen für die sechs Veranstaltungen in der Saison 2021. Vom Ausmotten der alten Flieger am 10. April bis zum Herbstfliegen am 18. September wird wieder einiges in Bienenfarm zu bestaunen sein.

In den letzten Jahren pilgerten mehr als 3000 Besucher jeweils zu den Events ins Mekka der Oldtimer-Fliegerei. „Wir gehen davon aus, dass unsere Veranstaltungen unter freiem Himmel mit Abstand keine Gefahr darstellen“, sagte Stendel.

Und zu einem Oldtimer-Flugplatz gehört auch eine entsprechende Beleuchtung. Flugplatzbetreiber Alexander Stendel hat jetzt 15 alte Gaslaternen aus Berlin-Spandau erstanden, mit einem Sandstrahler behandeln lassen und zu altem Glanze aufpoliert.

Flugplatzbetreiber Alexander Stendel mit Spandauer Gaslaternen Quelle: Ulrich Hansbuer

Die gusseisernen Bündelpfeilermasten mit Aufsatzleuchten mit der Bezeichnung „BAMAG U7“ stammen aus den 1920er Jahren. Mit sanft glänzenden LED-Leuchten tauchen sie die Flughafen-Straße Bienenfarm nun in altes Licht, alles passend zum Fluggerät.

Von Ulrich Hansbuer