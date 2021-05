Börnicke

Für ein schöneres Börnicke, wovon letztlich auch die Insekten etwas haben, engagierten sich am Sonnabend gleich mehrere Börnicker. Sie legten an verschiedenen Stellen im Dorf Blühstreifen an, die in absehbarer Zeit für ein buntes Bild sorgen sollen. Und so werden sich die Flächen bald unter anderem mit Sonnenblumen, Ackersenf, Luzerne, Kornblumen, Klatschmohn, Ringelblume oder Vergissmeinnicht füllen.

Ausgegangen war die Aktion „Börnicke und Ebereschenhof blühen auf“ vom Ortsbeirat. „Wir haben sie in Zusammenarbeit mit den Bürgern auf die Beine gestellt“, sagt Ortsvorsteher Markus Arndt. „Wir haben festgelegt, dass wir nach den Eisheiligen die Blühstreifen anlegen, um die Insekten zu schützen und das Ortsbild aufzuwerten“, sagt Arndt. Im Frühjahr wurden bereits Bäume gepflanzt.

Mit der Stadt abgesprochen

Im Vorfeld habe man in Zusammenarbeit mit der Stadt Nauen die Standorte, die dafür in Frage kommen, abgesprochen. Die Kommune habe zudem auch Fördermittel zur Verfügung gestellt, so Arndt. Die Blühmischungen sponserte die Agrofarm Nauen GmbH, die Technik stellte die Firma Arndt Garten- und Landschaftsbau GmbH zur Verfügung.

So konnte es dann am Sonnabend um 8.30 Uhr losgehen. Blühstreifen wurden unter anderem im Wohngebiet Mittenfeld, am Ortseingang von Grünefeld aus und im Bereich Kanzler’s Grund und Vehlefanzer Weg angelegt.

Glücksklee wird erblühen

Aber auch auf Flächen am Altenheim in der Tietzower Straße, im Hauplanweg, am Sportplatz und am Wirtschaftsdamm in Ebereschenhof kommt künftig mehr Farbe. So wurden die Flächen gefräst und das Saatgut eingearbeitet. 2000 Zwiebeln Glücksklee steuerte zudem Winfried Paetz zur Verschönerung des Dorfes bei.

„Wir haben uns vorgenommen, dass es jedes Jahr mehr Flächen werden“, sagt der Ortsvorsteher. „Und es ist eine schöne Gelegenheit, die Dorfbewohner mehr ins Dorfleben einzubeziehen.“ Und dies sieht so aus, dass einige bei der Aktion mitmachen und andere die Pflegepatenschaft für die Blumenwiesen und Bienenweiden übernehmen.

Denn gerade zu Anfang muss regelmäßig gewässert werden. Wenn es nicht gelingt, jemanden für die Pflege zu finden, kann der Streifen nicht angelegt werden. Gerne sind Vorschläge zu weiteren Flächen gesehen, auf denen außerdem Blühstreifen angelegt werden können.

Schon das dritte Jahr

Die Aktion fand bereits das dritte Jahr hintereinander statt. „Wir wollten eigentlich ein Event aus der Aktion machen, aber wegen Corona ging das erneut nicht“, bedauerte Robert Pritzkow. Für den Herbst habe man sich aber schon vorgenommen, Frühjahrsblüher zu pflanzen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber es wurden am Samstag nicht nur die rund 500 Meter Blühstreifen vorbereitet. Auch woanders, wo Handlungsbedarf war, wurde mit zugepackt. „An den Glascontainern haben wir gleich eine Dreckecke beseitigt“, sagte Pritzkow beim gemütlichen Abschluss mit Grillwürstchen und Getränken.

Von Andreas Kaatz