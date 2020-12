Börnicke

Der Nauener Ortsteil Börnicke hat in den vergangenen Jahren eine ordentliche Entwicklung genommen, was die Bevölkerungszahl betrifft. So kommt das Dorf gemeinsam mit dem Ortsteil Wachow jetzt auf jeweils mehr als 900 Einwohner. Die beiden Dörfer liegen damit an der Spitze der Ortsteile, gefolgt von Markee.

Um Börnickes künftige Entwicklung will sich der Ortsbeirat in naher Zukunft Gedanken machen. „Wir wollen in Abstimmung mit der Stadtverwaltung Nauen potenzielle Flächen heraus arbeiten, wo eine Bebauung sinnvoll ist“, sagt Ortsvorsteher Markus Arndt (LWN). Dabei soll aber Wert darauf gelegt werden, dass der dörfliche Charakter erhalten bleibt.

Anzeige

Hin zu größeren Grundstücken

Man will von kleinteiliger Entwicklung weg, hin zu etwas größeren Grundstücken mit mehr Grünanteil. „Es sollen nicht mehr nur 500 Quadratmeter große Grundstücke sein, sondern eher ab 650 Quadratmeter aufwärts“, so Markus Arndt. „Da wollen wir wieder hin. Wir wollen nicht das Maximum an Wohnbebauung.“

Aber er konnte auch beobachten, dass so mancher Häuslebauer selber den Wunsch nach einem etwas größeren Grundstück hat. So hätten einige Bauherren im B-Plan-Gebiet Mittenfeld in der Vergangenheit ein zweites Grundstück mit dazu gekauft.

B-Plan überarbeitet

Wo heute dieses B-Plan-Gebiet ist, befand sich früher eine Schweinemastanlage. Die war kurz nach der Wende beseitigt worden, um Platz zu machen für neue Häuser. Ein Bebauungsplan mit dem Namen “Wohnpark I“ wurde aufgelegt – noch bevor Börnicke zu Nauen kam. Doch danach ist nichts mehr passiert, wie Gunter App vom Bauamt der Stadt Nauen sagt.

„Im Jahre 2016 wurde der B-Plan dann überarbeitet. Es entstand der Wohnpark Mittenfeld, bei dem es sich um eine Teilfläche des ursprünglichen Bebauungsplanes handelt“, so der Mitarbeiter. Das meiste ist mittlerweile bebaut. Ein anderer B-Plan war am Ortsrand – aus Richtung Nauen kommend – realisiert worden. „Dabei handelte es sich um einen alten B-Plan, der jetzt von einem Investor umgesetzt wurde“, so App.

Weitere Option: Lückenbebauung

Im Oktober 2017 habe dieser das Vorhaben in Angriff genommen, bei dem es um rund zehn Grundstücke ging. Und es sei beabsichtigt, dass möglicherweise zur B 273 hin noch ein oder zwei weitere Einfamilienhäuser entstehen. Momentan ist das betreffende Areal als Pflanzfläche im B-Plan ausgewiesen.

Auch ohne, dass noch weitere Bebauungspläne ausgewiesen werden im Dorf, sieht Ortsvorsteher Markus Arndt Potenzial für zusätzliche Einfamilienhäuser – nämlich in Form einer Lückenbebauung. „Wir hätten hier so einige Lücken, die wir gerne schließen würden. Aber dabei handelt es sich um private Grundstücke, auf die wir keinen Zugriff haben“, sagt er.

Bauruine ärgert Anwohner

Ein großer Schandfleck sei beispielsweise das Grundstück der ehemaligen Gaststätte an der Tietzower Straße. Da wäre es ihm lieb, wenn eher heute als morgen etwas passiert. Denn dort steht eine Bauruine. Zwei Häuser sollten an der Stelle entstehen, doch gekommen war man nur bis zum Kellergeschoss.

Die Anwohner fordern immer wieder, dass die Kommune tätig wird, doch man könne leider nichts tun, so Markus Arndt. Wenn es zu Baulücken im Dorf Anfragen gibt, dann leite man diese an die Stadtverwaltung in Nauen weiter.

Leitbild soll entwickelt werden

Die Börnicker wollen nun ein Leitbild zur Ortsentwicklung aufstellen und darin entsprechende Vorgaben machen. „Wir möchten die Richtung abstimmen.“ Im nächsten Jahr wolle man damit auf jeden Fall schon weiter sein, meint der Ortsvorsteher.

Neben der Prämisse, dass der dörfliche Charakter erhalten bleiben muss, spielt auch eine andere Sache eine wichtige Rolle, wie er betont: die soziale Infrastruktur. Denn ein weiteres Wachstum hat auch Auswirkungen auf die Kita- und Schulplätze sowie auf die Busanbindung. Auch das müsse beachtet werden.

Von Andreas Kaatz