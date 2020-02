Motschenhöhle trifft voll ins Schwarze

Börnicke

Seit einigen Jahren sorgt der 2014 gegründete Verein mit dem ungewöhnlichen Namen Motschenhöhle in Börnicke und Umgebung für Abwechslung. Der Name stammt aus dem Jugendtreff, in dem gern mal ein Bierchen, Motsche genannt, getrunken wurde. „Es sind so sechs bis sieben Veranstaltungen, die wir im Jahr durchführen“, sagt Thomas Grunwald, Vorstandsmitglied und Schatzmeister.

Rund 50 Mitstreiter hat der Verein, die sich aktiv einbringen. „Der harte Kern sind so 10 bis 15 Mitglieder, die die Veranstaltungen organisieren“, sagt Grunwald. Aber auch die anderen machen mit, wenn es beispielsweise darum geht, beim Auf- und Abbau von Zelten zu helfen, Kuchen zu backen, einzukaufen oder als Schiedsrichter beim Fußballturnier zu fungieren.

Turnier jetzt im Juni

Letzteres fand immer im August statt, und bei der Gelegenheit traten dann auch Bands auf. „Das wurde immer gut angenommen, wobei die Resonanz auch abhängig von der Urlaubszeit war“, sagt Grunwald. Deshalb fiel die Entscheidung, das Turnier 2020 in den Juni zu verlegen.

Der Schatzmeister weist zudem auf ein weiteres Highlight hin, das alljährlich durchgeführt wird: das Oktoberfest in der Festscheune im Nachbarort Tietzow. Rund 400 bis 450 Gäste kommen dorthin und hörten sich im Vorjahr das DJ Ötzi-Double an.

Hilfe vom Feuerwehrverein

„Dabei unterstützt uns der Börnicker Feuerwehr-Förderverein, wie auch bei anderen Veranstaltungen. Er stellt unter anderem Material wie Notstromaggregat oder Bierzeltgarnituren zur Verfügung oder die Mitglieder grillen beim Fußballturnier. Und wir betreiben dann beim Herbstfest des Fördervereins den Cocktailstand. Die Zusammenarbeit ist echt klasse.“

Ein weiterer großer Anziehungspunkt, so Grunwald, sei zudem der Weihnachtstreff im Dezember am Dorfanger, der zusammen mit der Kirchengemeinde veranstaltet wird. Im Frühjahr gebe es dann zum Einstieg in die Festivalsaison eine kleine Musikveranstaltung. Diese fand früher in Tietzow am Teich statt und ist jetzt in der Kulturmühle in Perwenitz.

Dorfleben wird bereichert

„Das sind alles Veranstaltungen, um das Dorfleben zu bereichern“, sagt Thomas Grunwald. Dabei nehme man bis auf das Oktoberfest keinen Eintritt. Umso wichtiger sei es, dass die Stadt Nauen den Verein auch künftig fördert, meint er, damit die Unkosten wieder reinkommen.

Geld kam in der Vergangenheit aber auch von der Sparkassenstiftung. Ansonsten finanziere sich Motschenhöhle vor allem aus Spenden, Sponsorengeldern und durch Einnahmen aus Veranstaltungen. Die einzige, die sich ganz gut alleine trägt, sei das Oktoberfest, so Grunwald.

Engagiert beim Dart-Sport

Darüber hinaus hat sich der Verein dem Dart-Sport verschrieben und richtet auch selbst Turniere aus. Das 5. Motsche Darts-Turnier fand Anfang Februar in der Kulturscheune Perwenitz statt. Darüber hinaus mischen die Spieler schon die zweite Saison in der Bezirksliga mit. „Unsere Heimspielstätte haben wir in Schönwalde-Glien, im Schwanenkrug“, sagt Thomas Grunwald.

Angefangen hatte es damit, dass die Dart-Weltmeisterschaften groß im Fernsehen übertragen wurden. „Wir haben uns dann getroffen und Dart gespielt. Dabei merkten wir, dass wir ein Niveau erreicht hatten, um uns mit anderen messen zu können“, sagt er. Und es werde immer besser. Derzeit trainieren zwölf Dart-Freunde regelmäßig. Weitere sind gern gesehen, wie der Schatzmeister meint. Wer Interesse hat, kann sich über facebook an den Verein wenden.

Von Andreas Kaatz