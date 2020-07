Börnicke

Zehn junge Dohlen wurden in diesem Jahr im Turm der Dorfkirche in Börnicke gezählt. Und weil das Gotteshaus auch in der Vergangenheit regelmäßig den kleinen Rabenvögeln eine Heimstatt geboten hat, erhielt die Kirchengemeinde jetzt eine Ehrung. Der Nabu-Regionalverband zeichnete die evangelische Dorfkirche in Börnicke als vierzigste Kirche in Brandenburg und als neunte im Osthavelland mit der Plakette „ Lebensraum Kirchturm“ aus.

„Das Besondere an diesem Kirchturm ist die langjährige und erfolgreiche Brut der Dohlen und vor Jahren auch des Turmfalken. Das sind Vogelarten, die im Land Brandenburg auf der Roten Liste der gefährdeten Vogelarten geführt werden“, sagt Konrad Bauer vom Nabu. Zwar sei der Turmfalke in den letzten zwei Jahren nicht gesichtet worden, aber er war davor aktiv.

Hoffen auf die Schleiereulen

Bauer hofft, dass künftig auch die Schleiereulen im Börnicker Kirchturm heimisch werden. Einen Nistkasten für diese Vögel gibt es zwar, „der jedoch im Erstbezug von der Dohle genutzt wurde. Wir wissen aber, dass eine Schleiereule in diesem Jahr den Nistkasten inspiziert hat. Das sieht man an den gefundenen Gewöllen“, so der Vogelexperte. Vor mehr als fünf Jahren hatten aktive Gemeindemitglieder den Schleiereulen-Nistkasten im Turm angebracht.

Von der Auszeichnung zeugt jetzt eine Tafel, die an der Kirche angebracht wurde. Diese wurde stellvertretend für die Kirchengemeinde von Hubertus Bree entgegen genommen. Pfarrerin Birgit Wolter nahm ebenfalls teil.

Insgesamt 1110 Kirchen

Der Naturschutzbund Deutschland und der Beratungsausschuss für das Deutsche Glockenwesen zeichnen seit 2007 bundesweit Kirchen aus, die gefährdeten Tierarten in ihrem Kirchturm einen geschützten Lebensraum zugestehen. Mit der Kirche in Börnicke sind es nun 1110 Kirchen bundesweit, die diese Auszeichnung erhielten.

Beim Nabu-Regionalverband kümmert sich seit 2015 eine Arbeitsgruppe um den Schutz von Schleiereulen, Turmfalken und Dohlen im Osthavelland. Die Ehrenamtler halten Nistkästen instand, hängen neue Nistkästen auf und kontrollieren anschließend, ob darin erfolgreich gebrütet wird.

Von MAZ