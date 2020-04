Schwerer Unfall vor dem Post-Zentrum

Börnicke

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Samstag auf der Bundesstraße 273 in Höhe des Postverteilzentrums in Börnicke. Ein Lkw, der vom Postzentrum kam, wollte auf die Bundesstraße auffahren. Dabei übersah der Fahrer ein fahrendes Motorrad und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich.

Das Motorrad wurde völlig zerstört. Quelle: Julian Stähle

Der Motorradfahrer wurde bei dem Crash von seinem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, stand vor Ort aber unter Schock. Der verletzte Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst betreut und mit Notarzt-Begleitung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der genaue Unfallhergang muss jetzt von der Polizei ermittelt werden.

Von MAZ Havelland