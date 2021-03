Börnicke: Pflanzaktion zum Tag des Waldes

Börnicke

Bereits im letzten Frühjahr hatten Mitglieder des Ortsbeirates und Helfer aus dem Dorf eine Pflanzaktion unter dem Motto „Börnicke blüht auf“ gestartet, um neuen Lebensraum für Bienen und Insekten zu schaffen. Jetzt legen die Naturfreunde eine Schippe drauf und pflanzen Obstbäume. Ausgesucht wurden alte Sorten, beraten wurden die Börnicker von der Baumschule Nauen GmbH.

Die öffentlichen Standorte wurden gemeinsam mit der Stadtverwaltung ausgesucht. „Wenn die Bäume erst einmal größer geworden sind, können dann die Kinder vom gesunden Obst naschen, und vielleicht wird der eine oder andere Baum einmal so berühmt wie der Birnbaum zu Ribbeck“, sagt Markus Arndt schmunzelnd. Er hatt von seiner Firma Arndt Garten- & Landschaftsbau GmbH Werkzeuge, Maschinen und einen Wasserwagen bereitstellt.

Obstbäume ausgewählt

„Die Obstbäume mit ihren Blüten bieten den Bienen und Insekten eine Nahrungsgrundlage. Mit Pflanzaktionen helfen wir ja nicht nur der Natur, sondern unterstützen auch das Dorfleben in Börnicke, auf das wir ja auch ziemlich stolz sind“, so der Ortsvorsteher. Wichtig sei aber jetzt, dass allen Bäumchen zuverlässige Baumpaten zur Seite stehen, die vor allem für die drei kommenden Jahre für eine regelmäßige Bewässerung sorgen. Denn das ist die entscheidende Phase für einen jungen Baum.

Zur Galerie Zum Tag des Waldes wurden Bäume im Havelland gepflanzt.

Bei der Baumpflanzaktion, initiiert vom Börnicker Ortsbeirat, packten Einwohner und Ellen Mahler mit an. Sie ist die Ortsteilbeauftragte der Stadt Nauen. „Ich freue mich sehr über das Engagement der Bürger und wünsche allen Akteuren den grünen Daumen – auf dass alle Bäume so gut gedeihen wie die Dorfgemeinschaft in Börnicke“, sagte sie.

Dörfer werden grüner

Und Robert Pritzkow (LWN), stellvertretender Ortsvorsteher in Börnicke, ergänzte: „Der Ortsbeirat hatte Budgetmittel übrig, da wegen der Corona-Lage alle Veranstaltungen, die sonst mit unterstützt werden, ausgefallen sind. Deshalb haben wir beschlossen, Obstbäume für Börnicke und seine Kinder zu pflanzen“, sagte er. Gearbeitet wurde am Samstag in kleinen Gruppen, um Abstände einzuhalten. „Die neuen Bäume machen Börnicke und Ebereschenhof wieder ein Stückchen grüner“, freute sich auch Bürgermeister Manuel Meger (LWN).

Ina Tober (LWN), ebenfalls Mitglied des Ortsbeirates, sagte: „Das heutige Zusammentreffen hätte sicherlich auch im größeren Rahmen stattfinden können, aber ich denke schon, dass wir dies noch in diesem Jahr nachholen werden, schließlich haben wir auch für weitere Pflanzaktionen viele Ideen in der Schublade.“ Die nächste Aktion „Börnicke blüht auf 2021!“ findet nach den Eisheiligen im Mai statt. Der genaue Termin wird rechtzeitig am Schaukasten ausgehängt.

Von Norbert Faltin