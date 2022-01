Börnicke

Vor knapp 30 Jahren hat das Paketzentrum in Börnicke seinen Betrieb aufgenommen. Doch nun reicht der Platz nicht mehr aus. Das Unternehmen will den Standort erweitern und plant, ein weiteres Gebäude zu errichten – nördlich angrenzend an die bisherige Fläche. Allerdings müssen dazu noch rund 6,7 Hektar erworben und ein Bebauungsplan erarbeitet werden. Jetzt wurde das Projekt im Bauausschuss vorgestellt.

„Wir haben einen enormen Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten“, begründete Jörg Henke von der Deutsche Post DHL Group die Pläne im Nauener Gremium. „Bis kurz vor Corona hatten wir einen relativ moderaten Anstieg bei Paketen.“ Die jüngere Entwicklung habe die Planung aber „fünf Jahre nach vorne gespült“, sagt er.

Kleines eigenständiges Paketzentrum

Entstehen soll eine Halle, die nicht mit dem bisherigen Paketzentrum verbunden ist. „Man kann es als kleineres eigenständiges Paketzentrum betrachten“, sagte Henke. Dieses soll 220 Meter lang, 42 Meter breit und elf Meter hoch werden. Vorgesehen sind 90 Be- und Entladetore.

Ein neues Gebäude soll an die Nordseite gestellt werden. Quelle: Deutsche Post DHL Group

An die Stirnseite soll ein viergeschossiger Sozial- und Verwaltungstrakt angesetzt werden. „Wir möchten auch einen Mitarbeiterparkplatz schaffen und ein Grünkonzept realisieren, das die vollständige Versickerung von Oberflächenwasser vorsieht, was wir am jetzigen Standort auch schon machen“, so Jörg Henke. Auf die Dächer kommen PV-Anlagen, zudem werden sie begrünt.

Zahl der Lkw-Fahrten nimmt zu

110 neue Arbeitsplätze sind geplant, darunter verstärkt Teilzeitstellen. Die Post-Verantwortlichen rechnen künftig mit 980 Lkw-Bewegungen am Tag, derzeit seien es 720. Hinzu kommen rund 1450 Rangierbewegungen – 400 mehr als heute.

Zudem sei geplant, so Jörg Stegemann vom Bereich Grundstücks-akquise, dass man im Gegenzug ungenutzte Flächen, die derzeit für Gewerbe ausgewiesen sind, wieder in landwirtschaftliche Flächen umwidmen will. Es soll keinen zusätzlichen Flächenverbrauch geben.

Weiterer Verkehr in Börnicke wird abgelehnt

Wenig begeistert von den Erweiterungsplänen zeigte sich indes ein Teil der Börnicker. „Aus Sicht des Ortsbeirates und der Mehrheit der Bewohner ist der Antrag abzulehnen. Wir wollen keinen weiteren Verkehr in der Ortslage“, machte Ortsvorsteher Markus Arndt (LWN) deutlich. Er befürchtet eine Verschlechterung der Lebensqualität. Es sei jetzt schon eine Zunahme des Lkw-Verkehrs durch die steigenden Paketmengen festzustellen.

Das kann auch Manuela Stemler bestätigen. „Ich bin Anwohnerin der B 273, auf der die Lkws Tag und Nacht durchfahren. Wenn sie voll sind, dann wackelt das Haus und wenn sie leer sind, klappert es wie verrückt. Und man kann im Sommer nicht mehr bei offenem Fenster schlafen, weil man die ganze Nacht die Wechselbrücken piepen hört“, sagte sie.

Festlegungen immer noch nicht erfüllt

Monique Peeter fügte hinzu: „Wir werden uns mit Händen und Füßen dagegen wehren. Ich wohne in zweiter Reihe und selbst da merke ich, dass das Haus vibriert. Beschwerden von uns werden nicht wahrgenommen.“

Das ist auch ein Problem, das Markus Arndt sieht. Denn spätestens seit 2010 weise man auf Mängel hin. „Seither kämpfen wird um zwei Fußgängerüberwege in der Ortslage und um die Sicherung der Schulbushaltestelle.“ Zudem lasse die Ordnung in der Poststraße zu wünschen übrig.

Vermüllung der Wälder und der Flächen an der Poststraße kritisiert

Obwohl im Planverfahren von 1992 und zuletzt bei der Erweiterung 2014 festgelegt worden sei, dass die Liefer-Lkw auf dem Betriebsgelände der Post zu stehen haben, würden viele von ihnen am Rand der Poststraße stehen – auf dem Gehweg und im Grünbereich.

„Und die Vermüllung durch die Lkw-Fahrer geht bis zur B 273 und in die angrenzenden Wälder“, moniert er – und er weist darauf hin, dass der B-Plan von 1992 eigentlich vorsah, dass ein Großteil des Verkehrs übers Schienennetz erfolgen sollte.

Für Arndt steht fest, dass erst einmal die alten Festlegungen abzuarbeiten sind. „Wir fordern als Ortsbeirat Kontrolle und Bestandsaufnahme.“ Die Mängel sollten endlich abgestellt werden. Die Postvertreter wollen jetzt mit dem Ortsbeirat ins Gespräch kommen, wie es im Bauausschuss hieß.

