Börnicke

Wer zum Landhaus Börnicke kommt, der wird erst einmal von Arturo und Paula begrüßt. Die beiden Hunde kennen das Gelände aus dem Effeff. Sie sind dort ebenso zu Hause wie Kater Sylvester und viele weitere Tiere, die in Volieren und Gehegen leben. Doch leider können Arturo und Paula seit geraumer Zeit kaum ihres Amtes walten, denn wegen Corona muss auch das Landhaus samt Gaststätte geschlossen bleiben – außer für Geschäftsleute, die hin und wieder zum Übernachten kommen.

Das hatten sich Monika Kühn und Axel Siffrin, die seit November 2018 die neue Leitung des Landhauses bilden, auch anders vorgestellt. Mehr als 25 Jahre besteht die Anlage an der Grünefelder Straße jetzt, doch eine solche Durststrecke gab es noch nie. „Wir leiden schon sehr unter der Situation“, sagt Monika Kühn. Hochzeiten, Einschulungen, Familienfeiern – alles weggebrochen.

Im Moment ruht der Betrieb im Landhaus Börnicke Quelle: Andreas Kaatz

„Zur Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung übernachten bei uns normalerweise viele Aussteller, da könnte das Haus doppelt so groß sein. Aber auch die Brala ist ausgefallen“, bedauert Siffrin, der schon zu Beginn als Koch in Börnicke gearbeitet hat – ab 2000 dann in Festanstellung. Nun hoffen beide, dass man auch im Landhaus so bald wie möglich wieder zur Normalität übergehen kann und die gute Gästeresonanz von 2019 sich fortsetzt.

3,8 Hektar großes Gelände

Die Freude über das fast 26-jährige Bestehen des Landhauses fällt angesichts der Umstände deshalb eher verhalten aus. Am 5. Februar 1995 hatte Monika Kühn das Landhaus gemeinsam mit Peter Rauschenbach eröffnet, der sich mittlerweile aus dem Geschäft zurückgezogen hat. Beide lernten sich 1991 kennen und erwarben zwei Jahre später das 3,8 Hektar große Gelände von der Treuhand.

Die Betreiber Monika Kühn und Axel Siffrin. Quelle: Andreas Kaatz

Der Plan: Ein Hotel- und Gaststättenbetrieb sollte entstehen. „Ich hatte damals als Einzige von uns beiden Erfahrungen in der Gastronomie“, sagt die Betreiberin. In der Folge wurde das damalige Kinder-Ferienobjekt zu einem Landhaus umgebaut. Statt der vorgefundenen 42 Betten und drei Schulungsräume gab es mit Eröffnung in dem Haus aus der Zeit von Anfang des 20. Jahrhunderts acht Doppel- und zwei Einzelzimmer. Der Wintergarten kam ein Jahr später hinzu, auch drei Appartements entstanden.

Mitarbeiter eingestellt

„Anfangs hatten wir alles alleine betrieben, doch dann haben wir festgestellt, dass wir Mitarbeiter brauchen. Wir haben schnell Angestellte aus der Umgebung gefunden“, erinnert sich Monika Kühn. Um sich auch künftig Personal zu sichern, fing man an, junge Leute zum Koch und zur Restaurantfachkraft auszubilden.

Ausgesprochen neugierig: Kater Sylvester. Quelle: Andreas Kaatz

Mit der Zeit wurden immer mehr Kunden auf das Landhaus aufmerksam. „Wir mussten 1995 erst mal Werbung machen. Es gab ja noch kein Internet. Aber viele sind damals spazieren gefahren durch das Berliner Umland und haben uns auf diese Weise entdeckt.“ Die Ponys standen damals an der Straße. „Die Leute waren neugierig.“

Tiere sollten fortan auch das Bild des Landhauses nach außen prägen. „Gleich von Anfang an hatten wir damit angefangen, denn ein Landhaus verbindet man mit Tieren. Die Ersten waren Schafe und ein Esel, den wir zur Eröffnung geschenkt bekommen haben“, sagt Monika Kühn. Ein Streichelzoo entstand. Um die 60 Tiere sind es jetzt insgesamt auf dem Geländes des Landhauses.

Tom und Jerry

So entwickelte man sich immer mehr zum Anlaufpunkt, insbesondere für Familien mit Kindern, die dort unbeschwert die Zeit verbringen und unter anderem die Ponys Tom und Jerry erleben können. „Ich brauche immer Tiere mit Geschichte.“ So hat eines der beiden Ponys eine schiefe Schnauze. Bella war zudem in einer Reitschule aussortiert worden, bekommt nun ihr Gnadenbrot. Auch ein Spielplatz gehört zur Anlage samt Sitzecke für die Eltern und Grillplatz.

Aber auch neuen Entwicklungen hat man sich gestellt, wie die Betreiberin sagt. Da sich das Landhaus am Havellandradweg befindet, wurde es in der Vergangenheit zunehmend von Radfahrern entdeckt. „Wir sind seit gut zehn Jahren ein Bett- und Bike-Hotel. Auch Gruppen kommen zu uns“, sagt Monika Kühn.

Immer mehr Stammkunden

Mit der Zeit hat das Team immer mehr Stammkunden hinzugewinnen können. „Eine Frau, die bei uns ihre Hochzeit gefeiert hat, war schon als Achtjährige mit ihren Eltern da“, sagt sie. Dankbar ist sie rückblickend auch einer für sie ganz wichtigen Mitarbeiterin. „Sie war eine tolle Serviererin aus Berlin, die mit Herzblut im Service gewesen ist. Vor einigen Jahren hat sie altersbedingt aufgehört“, sagt Monika Kühn. „Ohne sie wäre das Landhaus nicht das, was es heute ist.“ Derzeit arbeiten in dem Betrieb acht Angestellte, von denen sieben wegen Corona in Kurzarbeit sind.

Ihre Stammkunden sind es auch, die dem Team in diesen schweren Zeiten Mut zusprechen. „Viele rufen an und fragen, wie es uns geht“, sagt sie. Und sie hoffen, dass sie auch schon bald wieder die Gastfreundschaft des Landhauses genießen können. Zu ihnen gehören auch die Senioren aus Börnicke und Umgebung, die sonst zum regelmäßig stattfindenden Mittagstisch kommen, den die Stadt Nauen initiiert hatte.

Von Andreas Kaatz