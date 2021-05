Börnicke

Als die Börnicker Kirche vor ein paar Jahren in schwarz-rot-goldene Planen eingewickelt war, sorgte dies für Aufsehen. Fernsehteams aus ganz Deutschland kamen ins Havelland, witterten eine besondere Kunstaktion.

Doch das Ganze hatte nur einen Zweck: Der Holzwurm, der es sich in dem Gotteshaus bequem gemacht hatte, sollte bekämpft werden. Dazu wurde die Kirche hermetisch abgeriegelt, damit das eingeleitete Gas nicht nach außen dringen konnte. Und Schwarz-Rot-Gold sei einfach nur das Markenzeichen der Firma, wie deren Chef damals sagte.

Geld muss beschafft werden

Demnächst soll in Börnicke wieder ein Gebäude eingepackt werden – zu dem gleichen Zweck, von der gleichen Firma und möglicherweise in den gleichen Farben. Doch ob die Aktion die gleiche Aufmerksam erfährt, ist fraglich. Es handelt sich nämlich „nur“ um die Friedhofskapelle, die nicht von der B 273 aus zu sehen ist wie die Dorfkirche.

Jörg Schütt zeigt die Schäden am Sockel des Gebäudes. Quelle: Andreas Kaatz

Bis es jedoch soweit ist, muss erst das nötige Geld beschafft werden. Jörg Schütt, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates Börnicke-Kienberg, sammelt dazu seit geraumer Zeit eifrig Spenden. Dass es notwendig ist, zeigte er bei einem Vor-Ort-Termin in dem kirchenähnlichen Gebäude, das zuletzt am Totensonntag im vergangenen Jahr genutzt worden war. An vielen Stellen hat der Holzwurm nämlich seine kleinen Hügel aus Sägemehl hinterlassen.

Harmonium völlig zerfressen

„Das Harmonium mussten wir bereits im vergangenen Jahr hin-auswerfen. Das hatten die Würmer schon fast aufgefressen. Nicht mehr lange, und es wäre zusammengefallen. Es sah schon krass aus“, sagt Jörg Schütt. „Und wenn wir jetzt noch fünf bis sechs Jahre warten, dann können wir auch den Rest der Ausstattung wegwerfen.“

Damit genau das nicht passieren muss, soll nun voraussichtlich im August die Begasung stattfinden. Rund 17 000 Euro wird es insgesamt kosten, den Holzwurm loszuwerden. Mehr als die Hälfte davon muss durch Spenden aufgebracht werden, denn die Kirchengemeinde hat so viel Geld nicht auf der hohen Kante.

Flyer verteilt

„Im November vergangenen Jahres haben wir einen Aufruf gestartet und dazu Flyer an jeden Haushalt in Börnicke und Ebereschenhof verteilt“, sagt der Gemeinderatschef. Und mit dem bisherigen Ergebnis ist er schon recht zu zufrieden. Rund 8000 Euro sind bereits zusammengekommen. „Es gab sogar Einzelpersonen, die gerade hergezogen sind und die 1000 Euro gegeben haben“, sagt er und dankt allen bisherigen Spendern.

Wie eine kleine Kirche: Die Kapelle auf dem Friedhof. Quelle: Andreas Kaatz

Schütt hat aber nicht nur von Privatpersonen Geld bekommen, sondern auch von Gewerbetreibenden. Eine Anfrage ging auch an das Postverteilzentrum, in dem auch viele Börnicker arbeiten. „Auf 10 000 Euro wollen wir noch kommen“, sagt Schütt.

Holzwurm auch im Dach

Ursprünglich sollte die Aktion schon im vorigen Jahr durchgeführt werden. Denn anfangs war vorgesehen, nur den Innenraum und den Keller des Gebäudes zu begasen. Doch dann nahm man auch noch einmal das Dachgeschoss genauer unter die Lupe und fand ebenfalls Spuren des Holzwurmes. Somit wurde es alles noch einmal ein wenig teurer.

Überall hat der Holzwurm seine Häufchen hinterlassen. Quelle: Andreas Kaatz

Schon vor dem 1. Weltkrieg soll die repräsentative Friedhofskapelle errichtet worden sein. Sodann fanden Beerdigungen nicht mehr an der Kirche im Ortszentrum statt, sondern auf der Fläche an der Straße Zu den Petersbergen. Der Friedhof an der Dorfkirche wurde irgendwann aufgegeben, die alte Friedhofsmauer verschwand 1978.

Große Herausforderung

Die Kapelle instand zu halten, ist für eine kleine Gemeinde wie Börnicke durchaus eine Herausforderung. Nach der Wende, in den 90er-Jahren, waren das Dach und die Fassade erneuert worden. Etwas später wurde mit Hilfe eines großzügigen Spenders die Eingangstreppe errichtet. Und auch sonst müssen immer wieder Ausgaben eingeplant werden.

So gibt es wegen einer defekten Dachrinne einen Wasserschaden am Sockel, der demnächst beseitigt werden soll. Und wenn das nötige Geld zur Verfügung steht, sollen auch die Risse an der Decke im Innenbereich bald der Vergangenheit angehören. „Es kostet schon eine Menge Geld, das alles in Schuss zu halten“, sagt Schütt. Zum Glück konnte schon 2020 mit Hilfe von Spenden ein neues Harmonium angeschafft werden. Das erhielt einen speziellen Anstrich, um dem Holzwurm den Appetit zu verderben.

Momentan finden die Trauerfeiern wegen der Corona-Pandemie unter freiem Himmel statt. Der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates hofft aber, dass sie voraussichtlich ab Herbst wieder in der Kapelle erfolgen können. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil jetzt die 60 Euro Miete pro Beerdigung wegfallen, die man für die Instandhaltung des Gebäudes dringend benötigt.

