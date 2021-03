Ebereschenhof

Viele Leser haben sich an unserer Aktion „Schlechteste Straße im Osthavelland gesucht“ beteiligt. Bis zum Einsendeschluss am 28. Februar trafen Hinweise zu einer ganzen Reihe von Buckelpisten im östlichen Havelland ein. Dazu gehören auch zwei Einsendungen aus dem Nauener Ortsteil Börnicke.

Demnach sollten Auto- und Radfahrer, die nördlich von Nauen unterwegs sind, nicht unbedingt den Wirtschaftsdamm in Ebereschenhof benutzen. Denn die Pflasterstraße in dieser Siedlung verdient die Bezeichnung Straße schon lange nicht mehr.

„In sehr miserablem Zustand“

Darauf machte uns auch David Kwauka aus Ebereschenhof aufmerksam. „Unsere Straße ist in einem sehr miserablen Zustand“, teilte er mit. „Die Lkws und Traktoren schieben die Bankette immer höher und die Straße ist mittlerweile wellenförmig, so dass am Pkw fast die Ölwanne abgerissen wird.“

Vorbei fahrende Lkws und auch Traktoren würden immer wieder einen großen Krach verursachen. So werden die Anwohner unter der Woche spätestens um 5 Uhr geweckt, „weil man dann denkt, das Haus kracht ein oder wird eingerissen“, so der Ebereschenhofer. Die Straße sei instabil. Erschütterungen durch schwere Fahrzeuge machen sich umgehend bemerkbar.

Und dann gibt es da noch ein Problem: „Bei Regen oder Schnee haben wir einen See, der aber leider sehr sehr dreckig ist“, sagt Kwauka. Denn eine funktionierende Straßenentwässerung sucht man am Wirtschaftsdamm vergebens.

Abfluss selbst herstellen

Ein Problem, das auch Familie Franke immer wieder feststellt, nachdem der Himmel seine Schleusen geöffnet hat oder aber Schneeschmelze für übermäßig viel Feuchtigkeit sorgt. Dann bildet sich eine Seenlandschaft. „Bei stärkerem Regen greifen meine Enkel und ich zum Spaten, um ein Ableiten der großen Pfützen zum Graben zu gewährleisten“, heißt es in der Email. Aber damit nicht genug: Löcher, Quer- und Längsrinnen sowie Buckel sorgen außerdem für ein vernichtendes Urteil: „Der Wirtschaftsdamm ist die schlechteste Buckelpiste im Osthavelland.“

Die MAZ wird im Rahmen ihrer Aktion noch einige schlechte Straßen vorstellen. Danach soll es dann das große Votum geben: Welches ist die schlechteste Straße im Osthavelland? Dann können Sie, liebe Leser, mit abstimmen.

Von Andreas Kaatz