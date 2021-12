Börnicke

Wenn Heilig Abend in Börnicke die Glocke der alten Kirche feierlich läutet, haben hoffentlich alle Börnicker Besen und Co. verschlossen. Denn einer alter Sage nach, sollen Hexen einen Abstecher über Börnicke machen. Sie wollen auf geklauten Besen weiter zum Brocken-Blocksberg im Harz düsen. Die Geschichte haben sich vielleicht anno dunnemals Siedler aus dem Harzvorland ausgedacht, die Börnicke einst besiedelt haben sollen: Aus den Worten „Kleiner Brunnen“ könnte sich der Ortsname ableiten und vielleicht ein Hinweis auf Groß Börnicke bei Staßfurt im Harzvorland sein. 1355 wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt.

Lange hat Anika Burdak für Sohn Pepe Ragnar einen Kitaplatz gesucht – in Kienberg kommt der Zwerg nun unter. „In Börnicke müsste eine Kita gebaut werden.“ Quelle: Jeannette Hiix

Börnickes Siedlungsgeschichte könnte sogar bis in die Bronzezeit (geht bis etwa 800 v. Christus) zurückgehen. Denn in Börnicke sei einst ein älterer eisenzeitlicher Urnenfriedhof entdeckt worden (Eisenzeit ab etwa 750, 800 v. Christus). An die dunkle Nazi-Zeit, als im Zementwerk Börnicke ein KZ errichtet wurde, erinnert u. a. ein Gedenkstein.

Friseurmeisterin Astrid Kanzler und ihre Tochter Eileen finden, dass in Börnicke eine Kita gebaut werden müsste. Laut Stadt sei der Bedarf im Ort aber derzeit nicht vorhanden. Quelle: Jeannette Hiix

Heute kann Börnicke nicht nur punkten mit Gewerbe wie einer Garten- und Landschaftsbau-Firma, einer Dachdecker- und Malerfirma oder einem Autohandel. Zur Gemeinde gehört auch das Riesen-Paketzentrum von DHL, wo der Börnicker Kevin Voigt (28) arbeitet und der sich sehnlichst den Ausbau der maroden Tietzower Straße vor seiner Haustür wünscht.

Thomas Grunwald vom Dart-Verein „Motschenhöhle“. Motsche nennen die „Pfeilewerfer“ ein Bier – dann dürfen sie bloß nicht übers Ziel hinausschießen. Quelle: Jeannette Hiix

Darüber hinaus gibt es in Börnicke auch einen Arzt, die Gaststätte „Landhaus“, Pensionen, Friseur, Bäcker und viele Vereine wie den Schützenverein, Dartverein, Seniorenverein und Feuerwehr-Förderverein. Umgeben von Wasser wie den Haupt- oder Havelkanal hat Börnicke sogar zwei Angelvereine. Einer davon ist allerdings im Gemeindeteil Ebereschenhof, über den die MAZ noch berichten wird. Sven Meyering ist Vorsitzender vom Angelverein „Naturfreunde Börnicke“. Vor 16 Jahren war der heute 50-Jährige mit seiner Familie von Nauen nach Börnicke gezogen.

Angelvereinschef Sven Meyering mit Ennie. Er wünschte, in Börnicke gäbe es eine engere Bustaktung. Quelle: Jeannette Hiix

„Die Gegend ist nicht nur zum Angeln ideal. Wir sind in drei Kilometern an der Autobahn auch Richtung Ostsee, haben eine super Zuganbindung von Nauen nach Berlin - bloß die Bus-Verbindungen sind nicht optimal“, sagt Sven Meyering, der einen siebzehnjährigen Sohn hat. „Am Wochenende und wochentags abends fährt gar kein Bus. Für junge Leute ist das problematisch, die am Wochenende etwas in der Stadt unternehmen wollen.“ Einer großen Gemeinde wie Börnicke mit den vielen Vereinen und vielen jungen Leuten würde es auch gut zu Gesicht stehen, gäbe es ein Dorfgemeinschaftshaus und einen räumlichen Rückzugsort für junge Leute.

Elvira Carus will die geplante Bücherzelle im Ort ehrenamtlich betreuen. Ab Frühjahr soll man sich dort Bücher ausleihen und auch welche abgeben können. Quelle: Jeannette Hiix

Die Dartfans wie Thomas Grunwald vom 2015 gegründeten Verein „Motschenhöhle“ jedenfalls sind froh, dass sie einen beheizbaren Raum in einem Scheunenkomplex zum Trainieren haben, wo sie auch mal ein Bierchen zischen können – von ihnen Motsche genannt. Bis zu 100 Dartfans, auch aus Markee oder Tietzow, spielen bei Veranstaltungen wie dem jährlichen Ackercup gerne mit, wo auch Fußball gespielt wird.

Monika Kühn und Axel Siffrin vom Landhaus Börnicke. Seit Jahren kämpfen sie um die Versetzung des Ortsschildes. Ambitionen hat die Gemeinde aber nicht. Quelle: Jeannette Hiix

Gleich um die Ecke harkt Rainer Maaske (62) Laub zusammen. Seit 1960 wohnen er und seine Mutter in Börnicke. Mit etwas Sorge sieht er in die Zukunft. „Noch bin ich mobil, aber wenn ich mal nicht mehr Auto fahren kann, wird es schwierig, Lebensmittel und Co. zu bekommen. Schade, dass es in Börnicke keine Einkaufsmöglichkeit gibt“, sagt Rainer Maaske, der Heilig Abend wieder in der Kirche die Orgel spielt.

Jörg Schütt ist seit fast 20 Jahren Gemeindekirchenratvorsitzender. Er findet, die Stadt müsste den kirchlichen Friedhof finanziell unterstützen, weil auf dem Areal nicht nur gläubige Menschen liegen. Quelle: Jeannette Hiix

Was besonders Jörg Schütt (62) als Vorsitzenden vom Gemeindekirchenrat freut. Freuen würde er sich aber nicht über die aktuelle 2600-Euro-Rechnung für Baumschnitt auf dem Friedhof. „Ich finde, was den Friedhof betrifft, könnte uns die Stadt Nauen finanziell unterstützen. Es ist zwar ein kirchlicher Friedhof, aber begraben werden hier auch nichtgläubige Menschen.“

Kevin Voigt wohnt direkt an der maroden Tietzower Straße. „Wenn hier die Lkw entlangdonnern, wackeln bei uns die Schränke. Es wäre wünschenswert, wenn die Straße endlich saniert würde.“ Quelle: Jeannette Hiix

Rainer Maaske spielt aber nicht nur die Orgel, sondern hobbymäßig auch Akkordeon. Auch im Landhaus Börnicke ist er schon aufgetreten, das Monika Kühn und Axel Siffrin seit 1995 betreiben. „Dass wir zur Gemeinde Börnicke gehören, ist laut Ortsschild nicht ersichtlich“, bedauert Monika Kühn. Doch ihr Bemühen um Versetzung des Ortsschildes um rund 250 Meter auf Höhe Landhaus Richtung Grünefeld (Schönwalde-Glien) blieb bisher erfolglos. „Es gibt keine Pläne, das Ortsschild zu versetzen“, sagt Ortsvorsteher Markus Arndt.

Rainer Maaske spielt Heilig Abend in der Kirche die Orgel. Wünschen würde er sich für seinen Ort, dass es wie früher wieder eine Einkaufsmöglichkeit gäbe. Quelle: Jeannette Hiix

Pläne der Gemeinde gibt es auch nicht, eine Kita zu bauen, was sich Börnicker wie Friseurmeisterin Astrid Kanzler, ihre Tochter Eileen und die Börnickerin Anika Burdak (32) wünschen. „Zum Glück haben wir jetzt in Kienberg einen Platz bekommen“, sagt die Anika Burdak. Und was sagt der Ortsvorsteher? „Laut Bedarfsermittlung der Stadt Nauen besteht bezüglich eines Kita-Baus in Börnicke kein Bedarf.“ Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Denn auch Börnicke wächst und gedeiht.

Von Jeannette Hix