Brand in Nauener Waldsiedlung – Frau verletzt ins Krankenhaus gebracht

Nauen

Ein Schuppen ist am Sonnabend gegen 23.23 Uhr in der Nauener Waldsiedlung in Brand geraten und zerstört worden. Das Feuer griff auch auf das nebenliegende Einfamilienhaus über, wodurch die Fassade und ein Fenster beschädigt wurden.

Eine Bewohnerin des Hauses erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Da zur Brandursache bisher laut Polizei keinerlei Hinweise vorliegen, wurde eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit weiter an.

Von MAZonline