„Ich habe an der falschen Stelle und zum falschen Moment ja gesagt – damit muss ich nun klarkommen“, resümiert Antje Schulze, um gleich zu ergänzen: „Nein, ich freue mich auf die neue Aufgabe, auch wenn diese ehrenamtliche Arbeit unterm Strich noch weniger freie Zeit bedeutet.“

Mittwoch wurde die Lietzowerin von den Delegierten aus den Landfrauenvereinen zur Vorsitzenden des Brandenburger Landfrauenverbandes gewählt. Sie tritt in die Fußstapfen von Jutta Quoos aus Elbe-Elster, die sich aus der Funktion nach knapp 30 Jahren zurückgezogen hat. „Sie war es, die mich gefragt hatte, ob ich als Vertreterin und Kassenwartin des Landfrauenvereines Havelland nicht im Vorstand des Landesverbandes mitmachen will. Nach meinem Okay folgte der Spruch: ,Wenn schon, denn schon. Dann kannst du dich auch gleich als meine Nachfolgerin bewerben’“.

Assistentin im Kreisbauernverband

Antje Schulze, die seit 2012 hauptberuflich als Assistentin der Geschäftsführung des Kreisbauernverbandes Havelland in Ribbeck arbeitet und in Lietzow wohnt, hat als Landfrau das große Ziel, zwischen Stadt und Land Brücken zu bauen. „Die Frauen in Nauen oder Falkensee haben doch dieselben Probleme. Denke ich nur an die Kinderbetreuung, die meistens den Frauen zugedacht ist.“ Deshalb sagt sie: „Kostenlose Betreuungszeiten in der Kita wären sowohl Anerkennung als auch Erleichterung für die Frauen und die Wertschätzung für ehrenamtliche Arbeit.“ Die studierte Groß- und Außenhandelskauffrau hat selbst zwei eigene Kinder und einen Stiefsohn.

Der Landesverband der Landfrauen könne nicht nur mit einem guten Netzwerk punkten, das man sich in den letzten fast 30 Jahren aufgebaut habe, sondern auch mit einem wertvollen Schatz, so Antje Schulze: „Wir vereinen Jung und Alt. Alle im ländlichen Raum denkbaren Berufsgruppen sind vertreten. Wir vereinen unterschiedlichste Biografien, Lebenserfahrungen und Anschauungen und laden zum Austausch zwischen den Generationen ein.“ Diesen Schatz müsse man verstärkt nutzen, denn „Menschen im ländlichen Raum sind und fühlen sich oft abgehängt. Daran müssen wir arbeiten.“ Daher lautet ihr Appell: „Der ländliche Raum muss seine Priorität behalten.“

1994 zusammengeschlossen

Im Havelland gibt es die Landfrauen als Verein seit Oktober 1994. Damals hatten sich die Frauen des Kreisbauernverbandes Nauen und des Kreislandfrauenvereins Rathenow zusammengeschlossen. Mit inzwischen 139 Mitgliedern gehört der Verein zu den größten im Land Brandenburg.

„Uns geht es generell darum, die soziale, wirtschaftliche und rechtliche Situation der Frauen zu verbessern. Ein Beispiel ist die immer noch vorherrschende Ungleichheit in der Entlohnung bei Frauen und Männern“, erklärt Antje Schulze. Aber auch andere Dinge seien ihr wichtig, nicht nur im Havelland: Von Verbraucheraufklärung bis Brauchtumpflege – sie wolle beitragen, „die Lebensqualität auf dem Lande zu erhalten und zu verbessern“.

Erntedankfest am 5. September im MAFZ

Ein Brauchtum ist das Herstellen von Erntekronen. Jedes Jahr zum Kreiserntefest haben die Havelländer Landfrauen die Tradition gepflegt. „In diesem Jahr werden wir, wenn das geplante Erntefest am 5. September im MAFZ über die Bühne gehen kann, zwei Kronen präsentieren. Wegen Corona und der weiten Wege entsteht eine im Westhavelland und eine im Osthavelland“, sagt Antje Schulze. Eine von ihr gemachte Erntekrone steht im Eingang von Schloss Ribbeck.

Stolz ist Antje Schulze auch, weil es in Corona-Zeiten gelungen ist, den Landfrauen im Havelland etwas zu bieten. Online gab es Yoga-Kurse, einen Familienkochkurs und Bastelanleitungen.

Online-Angebote seit Pandemiebeginn

„Wir haben gemerkt, wie sich die Reichweite unseres Wirkens erhöht, wenn man online etwas macht.“ Deshalb würden auf dem Instagram-Kanal der Havelländer Landfrauen oft Videos mit Minifragerunden angeboten und die Homepage regelmäßig aktualisiert.

Mitglied beim Landfrauenverein Havelland können alle Frauen im Landkreis werden, unabhängig von Beruf und Alter. Der Jahresbeitrag liegt bei 10 Euro.

