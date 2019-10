Nauen

Ein etwa ein Quadratmeter großer Stapel Unrat geriet am Dienstagabend auf einem Acker in der Ketziner Straße in Nauen in Brand. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden, sodass jetzt der Verdacht auf Brandstiftung besteht. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt haben oder am Dienstagabend im Bereich der Ketziner Straße in Nauen Beobachtungen machen konnten, wenden sich an die Polizeiinspektion Havelland unter der Nummer 03322/27 50 oder online unter www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZ