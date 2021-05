Bredow/Börnicke

„Jetzt wird es richtig groß.“ Konrad Bauer von der AG Turmvögel des Nabu-Regionalverbandes Osthavelland, reicht Luis Langfeld vorsichtig eine junge Dohle. Der 21-Jährige legt das Lineal an: 15,9 Zentimeter misst der Flügel, 9,7 Zentimeter die dritte Handschwinge von außen. Und zum Schluss geht es auf die Waage: 238 Gramm sind schon ganz ordentlich.

Am Ende des Prozedere bekommt die Dohle noch einen Namen verpasst, der wohl nicht das Zeug zum Trendsetter hat: H4JV. Dieser findet sich auf dem gelben Kunststoffring an einem Bein. Am anderen ist jetzt ein kleinerer Stahlring der Beringungsstation Hiddensee zu finden.

Rekord mit 255 Gramm

Und ab geht’s wieder zurück in den Nistkasten hoch oben im Turm der Bredower Dorfkirche – zusammen mit H6JV, der mit 255,5 Gramm gewichtiger Rekordhalter in der Kirche ist, bei einer Flügellänge von 16,1 Zentimeter.

Es ist das erste Mal, dass der Nabu im Osthavelland junge Dohlen beringen lässt. „Ich bin schon seit Jahren daran interessiert, dass die Vögel beringt werden. Aber bisher hatten wir Niemanden, der die Erlaubnis dafür besitzt“, sagt Bauer. Deshalb ist er froh, dass er jetzt den Medizin-Studenten Luis an seiner Seite hat.

Ein Jahr auf der Ostseeinsel

Für den ist es übrigens auch eine Premiere: „Es ist meine erste Beringungsaktion auf dem Festland“, sagt er. In einem freiwilligen ökologischen Jahr auf der Ostseeinsel Greifswalder Oie kam er nach seinem Abitur erstmals mit dem Thema in Berührung. Schon bald machte er seinen Beringerschein.

Jetzt ist er froh, dass er seine Fähigkeiten beim Nabu einbringen kann – und das nicht weit weg von seinem Wohnort Berlin. Schon vor einer Woche hat er in der Kirche in Pessin zwölf Jungdohlen beringt und die gleiche Zahl in Nistkästen an einer Scheune in Brädikow.

Im gleichen Dorf waren auch im Kirchturm Nistkästen, doch: „Ein Marder hat die Brut ausgelöscht und auch die Alttiere erwischt“, so Bauer, der vorläufig nicht mehr damit rechnet, dass dort noch Dohlen brüten werden. Am Mittwoch hatte Bauer die Standorte kontrolliert, um einzuschätzen, wo sich eine Beringung lohnt.

Acht Dohlen beringt

In der Bedower Kirche waren es an Samstag acht junge Dohlen aus drei Nistkästen, die ihre Ringe erhielten. Drei weitere Dohlen waren schon zu groß. „Wenn sie zu stark gestört werden, dann besteht die Gefahr, dass sie vorzeitig das Nest verlassen. Deshalb lassen wir sie in Ruhe“, sagt Langfeld. Zu klein dürfen die Tiere aber auch nicht sein, dann halten die Ringe nicht.

Bei der Gelegenheit werden auch die Flügel vermessen. Quelle: Andreas Kaatz

Zweite Station für das Beringerteam an diesem Tag war die Dorfkirche in Börnicke. Auch die wird gerne von Dohlen angenommen. Kurios: Ein Brutpärchen hat ausgerechnet den Schleiereulenkasten bezogen – für die Elterntiere quasi eine opulente Penthouse-Wohnung. Dafür mussten die Schleiereulen auf der anderen Turmseite mit dem kleineren Dohlenkasten vorlieb nehmen, drei Eier haben sie gelegt.

Gut zu identifizieren

Noch gut eine Woche, dann starten die jungen Vögel in ihr Leben außerhalb ihrer Nistkästen. Dabei warten viele Gefahren auf sie. Ein Großteil der Jungvögel überlebt das erste Jahr nicht, wie die Experten sagen. Bauer und Langfeld hoffen aber, dass die Vogel es möglichst lange schaffen. Anhand des großen gelben Ringes lassen sie sich dann künftig auch per Fernglas gut identifizieren, müssen nicht extra zum Ablesen gefangen werden.

So erhofft man sich von einem Wiedersehen Erkenntnisse vom Leben der Dohlen. So wäre interessant, ob sie – selbst in einem Nistkasten geboren – künftig auch in einem Nistkasten brüten werden. Eventuell sogar in dem der Eltern. In welchem Umkreis halten sie sich auf, sind sie standorttreu? Wo geht es im Winter hin? Und: Wie alt werden Dohlen tatsächlich?

In Brandenburg stark gefährdet

Denn es gibt noch genug zu tun, um den Bestand der Vögel zu sichern. In Brandenburg gelten sie als stark gefährdet, in Berlin sind sie vom Aussterben bedroht. Deshalb haben Konrad Bauer und seine Mitstreiter im Laufe der Zeit immer mehr Nistkästen etwa in Kirchen aufgestellt oder an Masten von Storchenhorsten angebracht. 15 Standorte gibt es derzeit.

Die Vögel lassen sich gut identifizieren. Quelle: Andreas Kaatz

Und das zahlt sich offenbar aus, die jüngste Entwicklung im Osthavelland stimmt Bauer optimistisch. „Bisher zeichnet sich auch in diesem Jahr wieder ein Trend für mehr Brutpaare und Jungdohlen im Osthavelland ab. Als wir 2015 angefangen haben zu zählen, da waren es gerade einmal 17 Jungvögel. In diesem Jahr wurden schon 157 Küken gezählt“, sagt er.

Die meisten Jungdohlen in Niebede

Rekordhalter ist diesmal ein Dohlenpaar in der Kirche von Niebede mit gleich fünf Jungdohlen. Normalerweise sind es zwei bis vier. Niebede war am Samstag die letzte Station des Beringer-Teams.

Aber nicht nur um Dohlen kümmert sich Konrad Bauer. „In zwei bis drei Wochen werden werden wir damit anfangen, Turmfalken zu beringen.“ Da geht es sicherlich auch wieder nach Börnicke. Denn der Nabu-Experte konnte schon feststellen, dass im Nistkasten fünf junge Falken sitzen und – und ein Ei liegt auch noch im Nest.

Von Andreas Kaatz