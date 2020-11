Brieselang

Große Freude herrschte am Donnerstag bei der Ortsgruppe Nauen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG). Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange taufte an der Rettungsstation am Brieselanger Nymphensee ein neues Rettungsboot auf den Namen „ Richard Römer 2“. Dieser gilt als Gründungsvater der DLRG. Anlass der Gründung war ein Seebrückenunglück 1912 in Binz auf Rügen.

„Ich wünsche der Besatzung allzeit eine gute Fahrt und dass sie vor allem auch immer wieder gut zurück kommt“, gab die Ministerin den Lebensrettern mit auf den Weg. „Alles, was Sie persönlich hier tun, tun Sie freiwillig. Sie leisten damit einen großen Beitrag für ein sicheres Brandenburg. Es ist mir eine Freude, dass wir ihre unverzichtbare und vorbildliche Arbeit für die Allgemeinheit auf diese Weise unterstützen können. Jeder Euro ist hier bestens angelegt“, unterstrich Lange. Rund 16 300 Euro kostet die Neuanschaffung, davon stammen 14 800 Euro aus Lottogeldern. Der Rest sind Eigenmittel.

Im Sommer am Nymphensee

Erst kurz zuvor hatte Nils Jungius, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Nauen, das Boot vom Hersteller aus der Gegend bei Remagen abgeholt. Doch es wird nicht nur am Nymphensee zum Einsatz kommen, wie er sagte. „Das Boot soll hier zwar hauptsächlich im Sommer liegen. Aber wenn an anderen Orten Katastrophenschutzmaßnahmen nötig sind, wird es auch dort eingesetzt“, sagte Jungius. So seien beispielsweise DLRG-Kollegen derzeit an der Oder im Einsatz, um wegen der Schweinepest nach Tierkadavern zu suchen.

Das neue Rettungsboot hat mehrere Vorzüge. „Wir können es auch bei Hochwasser gut einsetzen“, sagte Jungius. Mit Hilfe von Räder unter dem Kiel lässt es sich gut schieben. „2013 waren wir im Hochwassereinsatz in Meißen und mussten durch die Altstadt. Dort wäre ein solches Boot ideal gewesen. Wir hatten damals nur ein Schlauchboot.“ Mit zwei verschlossenen Kammern an den Seiten, die als Schwimmkörper dienen, ist das Boot praktisch unsinkbar. Darüber hinaus verfügt es über einen Verbrennungsmotor, aber ebenso über einen Elektroantrieb, da der See am Naturschutzgebiet liegt.

Ein Mann war vermisst worden

Auch am Nymphensee gab es in diesem Jahr die eine oder andere Situation, in der ein Boot hilfreich gewesen wäre. „Eine Frau hatte ihren Mann vermisst, der schwimmen gegangen war. Sie kam hektisch zu uns, weil er schon viel zu lange weg war.“ Zum Glück stellte sich dann heraus, dass der Mann auf der anderen Seite des Sees an Land gegangen war. In diesem Fall wäre ein solches Boot gut gewesen, von diesem aus hätte man dann den See absuchen können, meinte Jungius. Ebenso hilfreich wäre das Fernglas gewesen, das mit zur Ausstattung des neuen Bootes gehört.

Rund 20 bis 30 Einsätze hatten die ehrenamtlichen Helfer der DLRG in diesem Sommer am Brieselanger Nymphensee. „Vom kleinen Pflaster bis zum Rufen des Krankenwagens war alles dabei“, sagte Nils Jungius. Ein Badegast wurde von einer Wespe gestochen, als er aus dem Wasser kam, und erlitt einen anaphylaktischen Schock. Er kam ins Krankenhaus. „Wir hatten aber auf dem See auch viele, die beim Schwimmen geschwächelt haben“, sagte der Vorsitzende.

Rund 180 Mitglieder

Die Ortsgruppe Nauen der DLRG besteht seit mittlerweile 20 Jahren und hat rund 180 Mitglieder. Die ehrenamtlichen Lebensretter bilden auch Rettungsschwimmer und Sanitäter aus und führen Ausbildungen für den Katastrophenschutz durch. Eine weitere Aufgabe sehen die Mitglieder darin, Kindern das Schwimmen beizubringen, vornehmlich im Stadtbad Nauen.

Jungius ist aber auch immer wieder erschrocken, wenn er sieht, dass Kinder in der 3. Klasse noch nicht schwimmen können: „Das tut mir im Herzen weh. Eigentlich müssten die Kinder, wenn sie in die Schule kommen, mindestens das Seepferdchen haben, am besten aber Bronze.“ Er würde sich zudem wünschen, dass auch die DLRG etwas von den Corona-Hilfen des Bundes abbekommt. Der Verein habe nämlich ebenfalls laufende Kosten, falle aber durchs Raster.

Hobby zum Beruf gemacht

Zu den Lebensrettern, die bei der Ortsgruppe Nauen aktiv sind, gehört Maximilian Kanwischer. Der 27-Jährige schätzt die Gemeinschaft in der Gruppe und findet es toll, dass man Veranstaltungen auch mal von einer anderen Seite kennen lernt, wie etwa das Werderaner Baumblütenfest. „Außerdem macht es Spaß, Leben zu retten.“ Letztlich hat Maximilian Kanwischer sein jahrelanges Hobby zum Beruf gemacht. Er ist Gesundheits- und Krankenpfleger geworden.

