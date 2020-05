Falkensee

Die Havelländer Bücherfreunde können wieder ihre Bibliotheken nutzen. Falkenseer Stadtbibliothek hat seit Wochenanfang wieder offen, allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr. Auch andere Bibliotheken wie die in Nauen, Brieselang, Dallgow-Döberitz, Ketzin und Schönwalde-Glien sind wieder zugänglich.

Medienpakete gepackt

Da die Falkenseer Ausleihräume nicht für die Bibliotheksnutzer zugänglich sind, ist für einen kontaktlosen Service ein Öffnungsmodell entwickelt worden. Die Nutzer wählen vorab per Online-Katalog unter www.stadtbibliothek-falkensee.de die gewünschten Medien aus und merken diese für sich vor. Alternativ ist auch eine Medienwunsch-Annahme und Beratung per E-Mail an bibliothek@falkensee.de oder telefonisch unter 03322 /281909 möglich. Die entsprechenden Medien werden von den Bibliotheksmitarbeiterinnen als Medienpaket bereitgestellt und für den Nutzer verbucht. Die Medienpakete werden im Bibliotheksvorraum in die Taschenschließfächer gelegt. Den Nutzern werden die Fachnummer und ein Zeitfenster für die Abholung mitgeteilt. In diesem Zeitfenster können die Medienpakete aus den Fächern abgeholt und bei Bedarf auch Medien zurückgegeben werden. Hierfür wird im Eingangsbereich ein Bücherwagen für zurückzugebende Medien aufgestellt. Die Rückbuchung der Medien erfolgt durch die Mitarbeiterinnen zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Eingang zur Bibliothek erfolgt über die Rollstuhlrampe, der Ausgang an den Schließfächern vorbei über den regulären Bibliothekseingang. Die Bibliotheksnutzenden werden gebeten, alle Hinweise vor Ort zu beachten.

Schönwalder Angebot

Die Bibliothek Schönwalde-Glien hat Montag wieder ihre Türen für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Medien, die in der Coronapause nicht zurückgeben werden konnten, sind automatisch verlängert worden.

Nicola Menzel leitet die Schönwalder Bibliothek, die von einem Verein betrieben wird. Quelle: Danilo hafer

In der Bibliothek muss der übliche Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Es dürfen maximal sieben Personen die Bibliothek gleichzeitig besuchen. Die Bibliothek hat montags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Dallgower öffnen

Die Dallgower Gemeindebibliothek hat auch am 4. Mai wieder ihre Türen für Besucher geöffnet. Beim Besuch der Bibliothek sind einige Regeln zu beachten. Es sollen sich nur zwei Personen gleichzeitig in den Räumen der Bibliothek aufhalten und nicht zu lange verweilen. Auf einen Mindestabstand zu Besuchern und Personal von 1,50 Metern ist zu achten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist, ähnlich wie im ÖPNV und Einzelhandel, Pflicht. Da alle Medien nach der Rückgabe desinfiziert und für mindestens fünf Tage separat gelagert werden, kann es zu Lücken im den Regalen und längeren Wartezeiten bei Vorbestellungen kommen. Geöffnet ist montags von 10 bis 13 Uhr, dienstags 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr und mittwochs 14 bis 18 Uhr.

Ketziner sind dabei

Mehrere Ketziner Einrichtungen sind wieder offen. So die Tourist-Information und die Bibliothek der Havelstadt.

