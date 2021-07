Bürgerdialog bei i2030-Bahnhofstour: Auftakt in Spandau – Havelland wird abgehangen

Havelland

Obgleich noch kein einziger Meter Schiene verlegt ist, bewegt das Megabauprojekt der Bahn i2030 für die Hauptstadtregion die Havelländer schon jetzt. Mit dem Bahnkorridor West führt eine der acht geplanten Ausbaustrecken ins Havelland hinein. 23 Kilometer lang, vom Bahnhof Spandau bis nach Nauen. Sie soll nach Fertigstellung von i2030 bis zu sechs Gleise aufweisen. Regional-, Fern- und Güterverkehr treffen in der Region zusammen, zudem steigen die Pendlerzahlen aus und nach Berlin, das Verkehrsangebot – inklusive einer S-Bahn-Anbindung bis nach Falkensee hinein – soll ausgebaut und verbessert werden, um mehr Menschen mit noch attraktiveren Möglichkeiten zum Umstieg auf den Schienenverkehr zu bewegen. Nicht zuletzt, um auch beim Klimaschutz voranzukommen. Genügend Gründe also für das Bauprojekt, für das insgesamt ein gigantisches Investitionsvolumen von bis zu sechs Milliarden Euro vorgesehen ist.

Mund-Nasen-Schutz im i2030-Design: Die Identifikation mit dem Projekt ist bei den Machern sichtlich groß. Quelle: Nadine Bieneck

i2030: Milliardenprojekt mit mehrjährigem Vorlauf

Die Vorbereitungen, Vorabsprachen und Vorplanungen laufen inzwischen seit einigen Jahren. Der Grund: Die Vielzahl der Projektbeteiligten. Allein die Tatsache, dass mit Brandenburg und Berlin zwei Bundesländer involviert sind, zudem die Deutsche Bahn (DB) und der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) und alle Beteiligten in die Planungen mit einbezogen werden müssen, sorgt für immensen Abstimmungsbedarf.

Viel Schreibtischarbeit wurde bereits geleistet. Am Freitag vergangener Woche trieb es die Projektpartner nun erstmals raus auf die Straße. „Wir sind noch in der Papierphase des Projekts und daher froh, dass wir mit i2030 heute endlich mal nach draußen kommen“, sagte Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für das Land Berlin bei der Auftaktveranstaltung zur sogenannten „Bahnhofstour“. In deren Rahmen stellen die i2030-Macher ihre Pläne den Fahrgästen und interessierten Bürgern persönlich in offenen Informationsveranstaltungen vor. Die wiederum können Fragen loswerden und Anregungen einbringen. Die Öffentlichkeit solle auf diese Weise frühzeitig in Prozesse einbezogen werden, eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts sei nur mit einer hohen Zustimmung der Bevölkerung möglich, heißt es seitens VBB.

VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel bei der Auftakatveranstaltung der Bahnhofstour. Quelle: Nadine Bieneck

Sauer aufstoßen mag in diesem Zusammenhang vor allem den Havelländern, dass sie – obgleich mit dem geplanten Ausbaukorridor West zu den Hauptbetroffenen von i2030 gehörend – von der Bahnhofstour abgehängt wurden. Auf MAZ-Nachfrage erklärte VBB-Sprecher Joachim Radünz, dass aufgrund der Vielzahl von i2030-Lokationen eine Entscheidung habe vorgenommen werden müssen, wo die geplanten fünf Termine der Tour stattfinden. Entschieden habe man sich dabei für Knotenpunkte, die „an viele andere betroffene Regionen anschließen“. Falkensee falle in diesem Fall „mit in den Knotenpunkt Spandau“, so Radünz.

So sehen die Planungen für das Projekt i2030 in der Hauptstadtregion aus. Quelle: Screenshot/Nadine Bieneck

Eine Aussage, die die Havelländer wohl nur ungern hören werden. Zumal VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel im Rahmen eines Online-Bürgerforums Anfang Juli noch betont hatte, dass dem Ausbaustrang ins Havelland ganz besondere Bedeutung zukomme. Zuletzt hatte die Stadtverordnetenversammlung Falkensee mehrfach darauf gedrungen, frühzeitig zu dem Projekt informiert und gehört zu werden. Hier sind im Stadtgebiet gleich mehrere Bahnhöfe von i2030 betroffen. Ende Juni hatte das Falkenseer Stadtparlament zudem harsche Kritik an Planungsbüro und VBB für die schleppende und stark verspätete Kommunikation zur Projekt-Beteiligung gerichtet (Stichwort: virtueller Briefkasten).

„Was wir da vorhaben, wird Spuren hinterlassen“

Guido Beermann, Minister für Infrastruktur des Landes, warb bei der Bahnhofs-Auftakttour unterdessen nun auch um Geduld. „Dieses Projekt ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, sagte er und unterstrich, dass Hinweise und Wünsche von Bürgern und Anliegern große Bedeutung zukomme: „Wir müssen uns überlegen, wie wir die Trassen im Detail planen. Was wir da vorhaben, wird Spuren hinterlassen. Daher müssen wir genau bedenken, wie wir mit den Folgen für die Menschen, die dort vor Ort leben, umgehen.“ Aus diesem Grund sei der frühe Dialog immens wichtig: „Sowohl für die Planer als auch die Betroffenen“, so Beermann.

Verkehrsplanerin Evelyn Gollasch. Quelle: Nadine Bieneck

Bei der Bahnhofstour dabei war auch Evelyn Gollasch, die Gesamtkoordinatorin der Deutschen Bahn für das i2030-Projekt. Der Ausbau der Hauptstadtregion sei nicht ihr erstes Großprojekt, verriet die gebürtiger Thüringerin, die inzwischen seit vielen Jahren in Berlin lebt. i2030 sei für sie dennoch eine große Herausforderung, so die Verkehrsplanerin. „Die Planungen dafür dürfen nicht im stillen Kämmerlein passieren“, betonte sie. Aus diesem Grunde sei auch sie „mehr als froh, dass wir endlich damit raus und zu den Menschen gehen“. Gerade den kritischen Anmerkungen würde sie ganz besonders zuhören. „Schließlich können auch wir Planer nicht alles wissen und sind dabei auf die Anmerkungen der Bürger angewiesen“, so die 55-Jährige. „Wir müssen die Leute mitnehmen, das ist mir ganz wichtig. Auch wenn es mitunter zu kontroversen Diskussionen kommt.“ Ungewöhnlich sei dies jedoch überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das komme auch bei der Vielzahl der i2030-Projektpartner regelmäßig vor.

Vier weitere Termine für die Bahnhofstour geplant

Die weiteren Termine der Bahnhofstour sind für den 19. August (Hennigsdorf), 25. August (Berlin-Ostkreuz), 8. September (Potsdam) und 9. September (Berlin-Gesundbrunnen) angesetzt.

