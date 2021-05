Bürgerdialog zu Bahnprojekt i2030 Spandau-Nauen

Falkensee

Es soll der große Wurf werden: Das Projekt „i2030 Ausbau Korridor WEST für S-Bahn und Regionalverkehr: Berlin-Spandau – Falkensee – Nauen“. Dazu sind die Havelländer eingeladen, sich am 1. Juni auf einer Online-Informationsveranstaltung Neues zu erfahren.

Länderübergreifendes Projekt

Im Projekt i2030 arbeiten die Länder Berlin und Brandenburg sowie die Deutsche Bahn AG und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zusammen, um den Ausbau der Schieneninfrastruktur in der Region zu planen und zu realisieren. Die Schienenverbindungen sollen so gestaltet werden, dass die Menschen, die hier leben, noch schneller, einfacher und besser getaktet reisen.

Der Westkorridor wird ausgebaut

Der Korridor WEST von Spandau bis Nauen gehört zur Strecke der Hamburger Bahn und ist für den Fern-, Güter- und Regionalverkehr von großer Bedeutung. Mit dem geplanten Ausbau soll der Schienenverkehr durch zusätzliche Gleise gestärkt, der Bahnhof Spandau entlastet und die S-Bahn über Spandau hinaus verlängert werden. Durch diese Verlängerung könnten neue S-Bahnstationen entstehen.

Falkensee, Pläne für den sechsgleisigen Ausbau liegen vor. Quelle: Marlies Schnaibel

In einer ersten Online-Informationsveranstaltung wird nun ein Überblick über das Vorhaben gegeben und über den aktuellen Planungsstand der i2030-Partner informiert. Die Teilnehmer der Veranstaltung haben die Möglichkeit, Fragen und Hinweise in die Diskussion einzubringen. „Wir werden in dieser frühen Planungsphase nicht zu allen Fragen konkrete Antworten geben können, aber Ihre Anregungen bei der weiteren Planung berücksichtigen und mitdenken“, versprechen die Einlader. Interessierte Havelländer können sich zur Online-Informationsveranstaltung auf Zoom bis 1. Juni 12 Uhr anmelden, dafür gibt es den Link https://lets-meet.org/reg/16408f94a195d190f7. Die Veranstaltung selbst findet von 18 bis 20 Uhr statt.

Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer automatisch eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse. Der Link und die Informationen zur Einwahl werden eine Woche vor der Veranstaltung versendet. Einen Tag vor der Veranstaltung gibt es eine Erinnerung. Fragen während der Veranstaltung können schriftlich gestellt werden. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und nach Beendigung online zum Abruf zur Verfügung gestellt.

