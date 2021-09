Spannend, dieser Wahlkreis 56: Er ist besonders groß, besonders grün und vergleichsweise arm. Wie lebt es sich dort in der Prignitz, in Ostprignitz-Ruppin und im Havelland – in einem Wahlkreis, der flächenmäßig einem Karibikstaat gleicht? Der Versuch einer statistischen Annäherung.